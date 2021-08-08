Marmaris'te 9 gün süren yangın kontrol altında, soğutma çalışması sürüyor

MUĞLA

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallesindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece -gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı. Bunun yanında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı ekipler ise, hasar tespit için çalışma başlattı. Evleri yanan aileler getirilen ve kurulan konteyner ile çadırlara yerleştirildi. Tahliye olan vatandaşlar sağlam evlerine geri döndü. İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ile orman ve itfaiye arazözleri, yanan alanlar ve sağlam kalan orman çevrelerinde 7/24 nöbet tutmaya başladı. Yol kenarlarındaki ağaçlık alanlarda dinlenen yangın söndürme ekiplerine, yiyecek ve içecek desteği sağlanıyor. Orhaniye Mahallesi'nde kurulan mobil mutfaklarda ise, yemek dağıtımı yapılıyor. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na bağlı hücum botlar koylarda konumlandırılarak çıkabilecek yangınlara karşı gözlem yapmaya başladı. Yanan alanların son görünümüne göre yeşil doğa yerini gri tona bıraktığı gözlendi.

DESTEKLER YAPILIYOR

Evleri yanan vatandaşlara belediye yanı sıra AFAD ve Kızılay destek vermeyi sürdürdü. Konteynerlere yerleştirilen vatandaşlara belediye tarafından beyaz eşya desteği sağlandı. Bayır Mahallesi'nde oturan Mustafa Kılıç (81), "Doğduğumdan beri burada yaşıyorum. Evim ve arazim yandı. Sıkıntılı günlerimizde devlet yardımcı oldu. Konteyner getirdiler ve para verdiler. Çok şükür gelen yardımlarla çok daha iyiyiz" dedi.

Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Melek Mısırlı (72), "Evimiz tamamen yandı. Getirilen prefabrik evde yaşıyoruz. Belediyemiz beyaz eşya desteği verdi. Gelen desteklerle ayakta duracağız. Bugünlere de şükür" dedi. Dinlenen orman ekiplerine su ve ayran getiren Turgut Mahalle sakini Ahmet Çetin, "Mahallemizde yanan evler var ama bunu da atlatacağız. Allah'ım bir daha o günleri yaşatmasın. Allah'ım ormancılarımıza ve itfaiyecilere güç kuvvet versin" dedi.

Bayır Mahallesi'nde tarlasında yetiştirdiği kekik, ıhlamur, ada çayı ve çam balı satışını yapan Özgür Korkut, "Doğma büyüme buralıyım. Son afetten sonra çok sıkıntılıyız. Keşke ormanlarımız yanmasaydı evlerimiz yansaydı. Mahalle ekonomisine ciddi sıkıntı verecek. Ekmek teknemiz çam balı ve organik doğal bitkiler idi. Her şeyin düzelmesi için 15 yıl geçmesi lazım. Arılarımızı buraya getiremeyiz. Üzgünüz yapacak bir şey yok. Tek burası değil tüm köyler mağdur. Artık sözün bittiği yer, söyleyecek bir şey kalmadı" dedi.

Marmaris'te Türk vatandaşıyla evli Finlandiyalı Urla Tan (58), "Büyük ve korkunç bir felaket. Yangın çıktığında çok korktum" dedi. Turizmci Şenay Tokmak, "Yangın olduğunda hemen çalışma arkadaşlarımı arayıp beraber müdahaleye gittim. Böyle bir yangın görmedim. Yangın bir tarafta devam ederken, 15 dakika içinde karşı dağlara geçti. Çok hızlı ilerledi. Yangın, eldeki hortum ve kova ile söndürülecek bir şey değildir. Havadan müdahale edecek araçların çoğaltılması ve doğru yerlere konumlandırılmalıdır" dedi.