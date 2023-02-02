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Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

02 Şubat 2023 Perşembe 13:11
Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Marmara Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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