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Marmara Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel alınacak

24 Kasım 2022 Perşembe 14:43
Marmara Üniversitesi 47 Sözleşmeli Personel alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ilgili maddeleri uyarınca, 2022 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 47 Sözleşmeli Personel alacak.

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranmaktadır. Lisans Mezunları için 2022 KPSS P3 ve Önlisans Mezunları için 2022 KPSS P93 Puanı esas alınacaktır.

İlgililerin, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde https://persis.marmara.edu.tr/ internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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