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Markar Esayan için cenaze töreni

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Markar Esayan için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

22 Ekim 2020 Perşembe 14:06
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Markar Esayan için cenaze töreni

İSTANBUL - Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek. Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kilise'ye geldi. Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi.  Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

DHA

Son Güncelleme: 22.10.2020 14:10
Anahtar Kelimeler:
Ermeni PatrikhanesiMarkar Esayan Için Cenaze Töreni
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