Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğu açıklandı.

Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Mardin'in Ömerli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğu açıklandı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 14:06
19 Okunma
Mardin'de çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

ÖMERLİ(Mardin)

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ömerli, Midyat, Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Ömeryan bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlattı. Sabah saatlerinde sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralı güvenlik görevlileri, bölgeye sevk edilen helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan özel harekat polisi doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Çatışmada yaralanan güvenlik korucusunun tedavisi sürüyor. Bölgede hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.

ÇATIŞMADA, MARDİN POLİS ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ ŞEHİT OLDU


Mardin Valiliği, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan güvenlik görevlisinin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva olduğu açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak, tahrip etmek maksadıyla 7 Eylül 2019 günü İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen 'Şafak 127 Operasyonu' kapsamında yapılan arama tarama ve yer gösterme faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralılarımızın süratle Mardin Devlet Hastanesi'ne intikali sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak, şehit olmustur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir."

DHA

Son Güncelleme: 07.09.2019 07:08
Anahtar Kelimeler:
Polisözel HarekatPKKTerörŞehitMardin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı
HDP önündeki oturma eyleminde 5'inci gün; aile sayısı 13'e çıktı
Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat
Ortak devriye öncesi sınıra askeri sevkiyat
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısında
Türkiye-ABD arasında kritik görüşme
Türkiye-ABD arasında kritik görüşme
Teslim olan PKK'lı itiraf etti
Teslim olan PKK'lı itiraf etti
Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu
Sivas'ta Orta Anadolu Ekonomi Forumu
Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında karar
Görevden uzaklaştırılan 41 belediye başkanı hakkında karar
Bakanlık açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Sezonun ilk avından döndüler
Sezonun ilk avından döndüler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans