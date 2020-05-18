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Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

Mardin'de, jandarma ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu PKK'lı 2 terörist, yakalandı. Teröristlerden birinin, 2 yıl önce ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:50
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Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı

MARDİN - ​İl Jandarma Komutanlığı'nca ilk operasyon, 2018'de Kızıltepe- Ceylanpınar yolunda 72 BC 641 plakalı araçta ele geçirilen 247 kilogram patlayıcı olayının şüphelisi olan ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.D.'nin saklandığı eve yapıldı. Jandarma ekiplerince şafak vakti eve düzenlenen operasyonda M.D., gözaltına alındı. 'Terör örgütü PKK'ya yardım yataklık' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından aranan K.K.'nin de yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu Şırnak'ın İdil ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine otobüs ile seyahat edeceği tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan K.K. gözaltına alındı. M.D. ile K.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MardinPKKlı Terörist
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