Manisalılar Kutsi İle Coşacak

HABER: HASRET DİLEK DELİER

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümüne özel olarak hazırlanan ‘Kurtuluş Konseri’ etkinlikleri, ünlü şarkıcı Kutsi ile devam edecek. 31 Ağustos Çarşamba günü, saat 21.00’de, Cumhuriyet Meydanı’nda Manisalı hayranlarıyla buluşacak olan Kutsi, sevilen şarkılarını seslendirecek. Düzenlenecek konsere tüm Manisalıları davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, kurtuluşun 100’üncü yılına özel düzenlenen konserlerin Manisa merkez ve ilçelerinde devam edeceğini söyledi.