Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,050.65
ALTIN
797.41
DOLAR
13.54
STERLİN
18.38
EURO
15.50
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve...
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3...
İş fırsatları için hemen tıkla!

MANAS’IN OĞLU SEMETEY

"Manas'ın Oğlu Semetey" filminin,  Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği tarafından (özel kapalı) gösterimi İstanbul’da yapıldı.

10 Şubat 2022 Perşembe 14:26
MANAS’IN OĞLU SEMETEY

VATAN HABER MERKEZİ

Senarist ve yönetmenliğini Omurzak Tolobekov’un yaptığı bu özel sinema filminde başröl Manas’ın oğlu Semetey’i Nurlan Muratuulu canlandırdı.

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde yapılan özel gösterime, Türk Devletleri Teşkilatı Genel sekreter yardımcısı ve eski Kırgızistan Kültür Bakanı Sultan Raev, senarist ve yönetmen Omurzak Tolobekov, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Nurlan Abdikaimov, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin ve Dernek üyeleri katıldı.

MANAS VE KIRGIZ KÜLTÜRÜ

Kırgız tarihinde Manas’ın yeri bir başkadır. Kahraman Manas yüz yıllardır dilden dile söylenerek dünyanın en uzun yaşayan Türk destanı unvanına sahiptir. Türkistan topraklarındaki yaşayan tüm Türk kavimlerin genel kültürünü, yaşantısını bulmak mümkündür.

Filmin senarist ve Yönetmeni Omurzak Tolobekov, gösterim öncesi yaptığı  konuşmasında, film konusunda şunları söyledi:

“Bu yapımını üstlendiğim sinema filmi, Kırgız tarihinde ilk desek yeridir. Filmimin adı da  “Manas'ın oğlu Semetey” dir. Biz tarihimizle övünüyoruz, kahramanlarımızla, liderlerimizle, Manaçılarımızla, akıncılarımızla övünüyoruz. Her yaptığımız güzel işlerle övünürüz ve bundan sonra da çok başarılı ve cesur insanlar aramızdan çıkacaktır.

“Manas'ın oğlu Semetey” filmimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Sadır Caparov’un  önderliğinde, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve Manasçılarımızla beraber Bişkek’te izledik. Bazı ufak tefek eksiklerimize rağmen, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, filmi başarılı buldular; kendilerine teşekkür ederim. Yakın bir zamanda, eksiklerimizi tamamlanyarak,izleyicilerle buluşturacağız. İstanbul’da da, yine genel bir özel gala gösterimini yapacağız.”

Kırgız Türkleri Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin de, “Manas’ın Oğlu Semetey”in özel gösteriminde konuşmasında, Kırgızistan tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan kahraman Manas’ımız başta olmak üzere, oğulları Semetey, Seytek ve diğer Kırgız kahramanları dünyaya daha iyi tanıtmanın en etkili yolunun kaliteli sinema filmleri yapmak olduğunu, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Muhteşem Süleyman gibi dizi filimlerle bu konuda büyük başarılar elde eden Türkiye’yi örnek almak ve deneyimlerinden yararlanmak gerektiğini belirtti.

“Manas’ın Oğlu Semetey”in gayet başarılı ve özel bir çalışma olduğunu belirten Keskin, başta senarist ve yönetmen Omurzak Tolobekov’u ve emeği geçenleri kutladğını ve bu güzel filmin en yakın zamnda Türkiye’de de seyircilerle buluşacağını müjdeledi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Omurzak TolobekovManasın Oğlu Semetey
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MACRON’UN RUS RULETİ
MACRON’UN RUS RULETİ
Karlı zirveye bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri fotokapanda
Karlı zirveye bırakılan yemleri yiyen yaban keçileri fotokapanda
Alevilere sosyal medya hesabından küfretti; 'Alkollüydüm' dedi
Alevilere sosyal medya hesabından küfretti; 'Alkollüydüm' dedi
Dünya Kukla Festivali’ni 10 bin çocuk ziyaret etti
Dünya Kukla Festivali’ni 10 bin çocuk ziyaret etti
Küçük çaplı yangın çıkan evde ölü bulundu
Küçük çaplı yangın çıkan evde ölü bulundu
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Aşkın Saati 19:03'ün çekimlerine mayısta başlanacak
Aşkın Saati 19:03'ün çekimlerine mayısta başlanacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma