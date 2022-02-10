MANAS’IN OĞLU SEMETEY

VATAN HABER MERKEZİ

Senarist ve yönetmenliğini Omurzak Tolobekov’un yaptığı bu özel sinema filminde başröl Manas’ın oğlu Semetey’i Nurlan Muratuulu canlandırdı.

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde yapılan özel gösterime, Türk Devletleri Teşkilatı Genel sekreter yardımcısı ve eski Kırgızistan Kültür Bakanı Sultan Raev, senarist ve yönetmen Omurzak Tolobekov, Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Nurlan Abdikaimov, Kırgız Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin ve Dernek üyeleri katıldı.

MANAS VE KIRGIZ KÜLTÜRÜ

Kırgız tarihinde Manas’ın yeri bir başkadır. Kahraman Manas yüz yıllardır dilden dile söylenerek dünyanın en uzun yaşayan Türk destanı unvanına sahiptir. Türkistan topraklarındaki yaşayan tüm Türk kavimlerin genel kültürünü, yaşantısını bulmak mümkündür.

Filmin senarist ve Yönetmeni Omurzak Tolobekov, gösterim öncesi yaptığı konuşmasında, film konusunda şunları söyledi:

“Bu yapımını üstlendiğim sinema filmi, Kırgız tarihinde ilk desek yeridir. Filmimin adı da “Manas'ın oğlu Semetey” dir. Biz tarihimizle övünüyoruz, kahramanlarımızla, liderlerimizle, Manaçılarımızla, akıncılarımızla övünüyoruz. Her yaptığımız güzel işlerle övünürüz ve bundan sonra da çok başarılı ve cesur insanlar aramızdan çıkacaktır.

“Manas'ın oğlu Semetey” filmimizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Sadır Caparov’un önderliğinde, bakanlarımızın, milletvekillerimizin ve Manasçılarımızla beraber Bişkek’te izledik. Bazı ufak tefek eksiklerimize rağmen, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, filmi başarılı buldular; kendilerine teşekkür ederim. Yakın bir zamanda, eksiklerimizi tamamlanyarak,izleyicilerle buluşturacağız. İstanbul’da da, yine genel bir özel gala gösterimini yapacağız.”

Kırgız Türkleri Derneği Başkanı Abdulmetin Keskin de, “Manas’ın Oğlu Semetey”in özel gösteriminde konuşmasında, Kırgızistan tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan kahraman Manas’ımız başta olmak üzere, oğulları Semetey, Seytek ve diğer Kırgız kahramanları dünyaya daha iyi tanıtmanın en etkili yolunun kaliteli sinema filmleri yapmak olduğunu, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Muhteşem Süleyman gibi dizi filimlerle bu konuda büyük başarılar elde eden Türkiye’yi örnek almak ve deneyimlerinden yararlanmak gerektiğini belirtti.

“Manas’ın Oğlu Semetey”in gayet başarılı ve özel bir çalışma olduğunu belirten Keskin, başta senarist ve yönetmen Omurzak Tolobekov’u ve emeği geçenleri kutladğını ve bu güzel filmin en yakın zamnda Türkiye’de de seyircilerle buluşacağını müjdeledi.