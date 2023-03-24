Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.031,98
ALTIN
1.217,28
DOLAR
19,07
STERLİN
23,36
EURO
20,53
Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor
Atılım Üniversitesi 9 Akademik...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Malatya’da 5 katlı bina çöktü 

Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü.

24 Mart 2023 Cuma 16:04
9 Okunma
Malatya’da 5 katlı bina çöktü 

Malatya'da Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı ağır hasarlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.1 kişinin enkaz altında olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAğırhasarlıbinaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci ve yazar Orhan Karaveli hayatını kaybetti
Gazeteci ve yazar Orhan Karaveli hayatını kaybetti
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de
En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifi TBMM'de
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücünün cesedi bulundu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu selden etkilenen Şanlıurfa'da
Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında karar açıklandı
Yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında karar açıklandı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor
Atılım Üniversitesi 9 Akademik Personel alıyor
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi