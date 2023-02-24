Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,47
DOLAR
18,89
STERLİN
22,57
EURO
19,92
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi...
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ...
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma...
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim...
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Galatasaray Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Malatya'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 4 bin binanın yıkılmış veya acil yıkılacak olarak tespit edildiğini bildirdi.

24 Şubat 2023 Cuma 14:50
Malatya'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi

Malatya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Malatya'da başlatılan hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen uzmanlardan oluşan 53 ekip, Malatya ve ilçelerinde bulunan her binayı kontrol ederek hasar tespiti yapıyor.

Hasar tespit çalışmaları tamamlanan binalardan acil yıkılması gerekenler gerekli güvenlik önlemleri alınarak yıkılıyor.

Hem deprem hem de ekiplerin müdahalesi sonucu yıkılan binaların enkazları ise geri dönüşüm için il merkezi ile ilçelerde belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

"Hafta sonuna kadar hasar tespitini tamamlamış olacağız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, AA muhabirine, hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarının hızlı şekilde sürdüğünü söyledi.

İl genelinde hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Karahan, "Malatya'da yüzde 92 oranında hasar tespit çalışmamızı tamamladık. Kalan kısmını da hafta sonuna kadar Malatya'da bütün hanelere girip hasar tespitini tamamlamış olacağız. Daha sonra itiraz süreçler başlayacak. Onu da ayrı bir süreç olarak yöneteceğiz." diye konuştu.

Karahan, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından genel tablonun ortaya çıkacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda yaklaşık 4 bin yıkılmış ya da acil yıkılacak bina olarak tespitini yaptık. Enkaz kaldırma çalışmalarına da böylece başladık. Şu ana kadar 54 binanın enkazın çalışmalarını tamamladık ve kaldırdık. Yaklaşık 30 da acil yıkılması gereken binanın yıkımını tamamladık. Şu an sahada 53 ekibimiz yoğun şekilde çalışıyor."

"Gerekli güvenlik önlemlerini aldık"

Yıkılan binaların enkazlarının hızlı şekilde kent merkezinden uzaklaştırıldığına işaret eden Karahan, "İl merkezinde 2 alanımız var. İlçelerimizde de enkazların depolama alanları belirlendi. O alanlarda taşınan atıklarımızı şimdilik biriktiriyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerini de aldık. Daha sonra da hızlı şekilde bunların geri dönüşümünü sağlayacak sistemleri kuruyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHasar Tespit çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Akar, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte incelemelerde bulundu
Bakan Akar, Kahramanmaraş'ta konteyner kentte incelemelerde bulundu
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
TÜSEB Programcı ve VHKİ Personel alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
KTO Karatay Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
CAN AZERBAYCAN
CAN AZERBAYCAN
KAZAKİSTAN SEÇİMLERİNİN HEDEFLERİ
KAZAKİSTAN SEÇİMLERİNİN HEDEFLERİ
İçişleri Bakanı Soylu: İşimizi tamamlamadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil
İçişleri Bakanı Soylu: İşimizi tamamlamadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil
BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek
BM Kalkınma Programı, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek verecek
Olası Büyük İstanbul Depremi Hakkında Hangi Uzman Ne Düşünüyor?
Olası Büyük İstanbul Depremi Hakkında Hangi Uzman Ne Düşünüyor?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi