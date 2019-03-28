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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

28 Mart 2019 Perşembe 10:28
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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

(DHA) 

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bu sabah Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 07.19'da meydana geldi. Yerin 15.92 kilometre derinliğinde olan deprem, Arguvan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2, merkez üssünü isi Arguvan ilçesine bağlı Yürektaşı köyü olarak açıkladı.

KAYMAKAM ŞAHİN: HERHANGİ BİR YIKIM YOK

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, saat 07.19'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin hasara yol açmadığını söyledi. 21 Mart'tan beri devam eden sarsıntılar olduğunu hatırlatan Kaymakam Şahin, "Depremin merkez üssü Hakverdi Mahallesi. Depremin ardından muhtarlarımız ile görüştüm. Aldığım ilk bilgiye göre herhangi bir yıkım ve kayıp yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
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