Makam şoförü alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Marmaris Ticaret Odası bünyesinde 4857 Sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli ve tam zamanlı çalışacak 1(bir) adet Erkek makam şoförü alımı yapılacaktır. Aşağıda açıklanan başvuru şartlarını taşıyan kişilerin, 27.10.2022 günü saat 17.00’e kadar, şahsen el yazısı ile yazılmış bir dilekçe ekinde fotoğraflı CV ve aşağıdaki belgelerle birlikte Oda Genel Sekreterliği’ne başvuru yapması gerekmektedir.

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