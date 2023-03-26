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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak

26 Mart 2023 Pazar 14:33
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik) Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 4 adet sözleşmeli Destek Personeli pozisyonuna, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüzce yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, aşağıda dağılımı gösterilen şekilde, 2022 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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