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Maden sahalarına İHA'lı takip

Orman Genel Müdürlüğü'nce (OGM) orman yangınlarının önlenmesi ve erken müdahalesi için ilk kez kullanılan insansız hava araçları (İHA) maden sahalarındaki denetimlerde de kullanılmaya başlandı.

25 Ocak 2021 Pazartesi 15:18
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Maden sahalarına İHA'lı takip

ANKARA - OGM'den yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarına erken müdahale imkânı sağlayan İHA'ların maden sahalarının denetlenmesi için de devreye alındığı belirtildi. Denetimlerin kısa sürede ve hassasiyetle yapılmasına imkân sağlayan yöntem ile faaliyette olan izin sahalarında herhangi bir aşım olup olmadığının sürekli olarak kontrol edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlk olarak Bursa, Bilecik ve Yalova illerindeki maden sahalarında gerçekleştirilen drone uçuşlarından elde edilen görüntüler, özel bir yazılımla işlenerek 12 santimetre hata payı ile güncel veriler üretildi. 2020 yılında Bursa, Bilecik ve Yalova illerinde faaliyetine devam eden izin sahalarında herhangi bir aşım olup olmadığı İHA'lar ile gerçekleştirilen drone uçuşlarıyla tespit edildi. Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Bursa Bölge Müdürlüğü arasındaki iş birliği kapsamında teknik personelin eğitimlerinin de sürdürüldüğü çalışmanın 2021 yılında tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde yapılması hedefleniyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Genel MüdürlüğüMaden SahalarıİHA
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