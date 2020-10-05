Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1161
ALTIN
478.396
DOLAR
7.7510
STERLİN
10.0757
EURO
9.1356
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet çöp topladı
Kadınlar, Şehir Ormanı'nda 150 poşet...
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile Teknofest’te 1’inci oldu
Meslek liseliler 'Atmaca’ robot ile...
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine övgü
DSÖ'den Türkiye'nin Covid-19 mücadele stratejisine...
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç...
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine geçti

Zonguldak'ta maden ocaklarında çalışan işçilerde, son zamanlarda artan vaka sayıları alınan tedbirlerle azalmaya başladı. Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, şu anda 25 işçinin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğünü, temas eden 150 işçinin de filyasyon çalışması kapsamında evlerinde karantina altında olduğunu söyledi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 14:50
5 Okunma
Maden ocaklarında vaka sayıları azalış eğilimine geçti

ZONGULDAK  - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve özel firmalara ait maden ocaklarında denetimler arttırıldı. GMİS, özel ve kurum yetkilileri sorumlu oldukları maden ocaklarında işçileri tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor. Geçen aya kadar maden işçilerinde artış eğiliminde olan koronavirüs vaka sayısı, Ekim ayı başından itibaren azalış eğilimine geçti. TTK'da 50'ye kadar yükselen vaka sayıları yarı yarıya düştü. TTK'da görevliler, sık sık maden işçilerinin yer altına indiği asansör, giyinme odaları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanlarını dezenkfekte ediyor. İşçilerin ateşleri ölçülüyor ve herhangi bir sağlık problemi olanlar iş yeri hekimlerince muayene ediliyor. 


25 MADENCİ TEDAVİ ALTINDA

Genel Maden işçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, maden işçilerinin çalıştıkları ocaklarda tedbirlere uyduğunu söyledi. Yetkililerle birlikte işçileri koronavirüsten korumaya çalıştıklarını ifade eden Yeşil, "Ülkemizde yaşanan koronavirüs sayılarındaki artışlar hepimizin dikkatini çekmişti. Yetkililer ne kadar tedbir alsa da sonunda sorumluluk halkımıza düşüyor. Alınan bir dizi tedbirler etkisini gösteriyor. Bizim de sayılarımız gözle görülü miktarda düştü. Alınan tedbirlerin işe yaradığını görüyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Havzamızda 25 karantinamız 150 tanede filyasyon ekibimizin belirlediği karantina sayılarımız var. Bu sayıların ikinci haftası bitmek üzere. Çok şükür hastanede yatan arkadaşımız yok. Hepsinin sağlık durumları iyi. Şu an itibariyle can sıkıcı bir durum yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Maden Ocaklarında Vaka SayılarıZonguldakAzalış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oruç Reis, yeni görev bekliyor
Oruç Reis, yeni görev bekliyor
Adalet Bakanlığı'ndan şiddet açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan şiddet açıklaması
Asya Kaplan Sivrisineğine karşı biyolojik mücadele çalışmaları başladı
Asya Kaplan Sivrisineğine karşı biyolojik mücadele çalışmaları başladı
Teröristlerin köprünün altına tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi
Teröristlerin köprünün altına tuzakladığı EYP, bulunarak imha edildi
"Ermenistan ile Azerbaycan çatışması; Kafkas Baharı’nın ayak sesleri"
"Ermenistan ile Azerbaycan çatışması; Kafkas Baharı’nın ayak sesleri"
Suriye'de 9 ayda 110 milyon ekmek dağıtıldı
Suriye'de 9 ayda 110 milyon ekmek dağıtıldı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişi yakalandı
'Salgın bitene kadar dalgalanmalarla devam eder'
'Salgın bitene kadar dalgalanmalarla devam eder'
Koronavirüste bağışıklık oranı açıklandı
Koronavirüste bağışıklık oranı açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans