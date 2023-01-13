Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.003,26
ALTIN
1.150,78
DOLAR
18,80
STERLİN
22,96
EURO
20,35
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
Didim'de 5 yıldızlı otel...
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı 300 İl...
BOTAŞ 261 personel alacak
BOTAŞ 261 personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel...
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, tarım arazilerini kiraya verecek
Çukurova Tarım İşletmesi Müdürlüğü,...
İş fırsatları için hemen tıkla!

LÜKS KONUTTA MARKA OLMAYI HEDEFLİYOR

Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu; hedeflerinin, mavi ve yeşille bütünleşen konsepti ve lüks yaşam mimarisiyle bölgede örnek teşkil edecek nitelikli bir proje yapmak olduğunu belirtti. Ayrıca VESEN YALILARI projesinde hem konut sahiplerinin yaşam kalitesinde hem de bölgenin doğal yapısında eşsiz bir değer yaratmak istedikleri için projenin mimari karakterinin özenle seçildiğini de sözlerine ekledi. Palazoğlu, bu minvalde İstanbul başta olmak üzere farklı bölgelerde lüksyaşam alanları inşa etmeye devam edeceklerini ve bu alanda yerleşik bir marka olmayı hedeflediklerini de belirtti.

13 Ocak 2023 Cuma 11:11
LÜKS KONUTTA MARKA OLMAYI HEDEFLİYOR

Toplamda 40 bin 795 metrekare alan üzerinde yükselen projede tamamı lüks donatılara sahip 158 yalı dairesi yer alıyor. Mercan Tuzla Vesen Yalıları denizden ulaşım ayrıcalığıyla, yeşille iç içe konumu ve bir adımda denize ulaşabilme imkanıyla İstanbul Anadolu yakasındaki tek ve benzersiz yalı dairesi olarak konut sahiplerine benzersiz bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda teslim tarihi 2024 yılının Mart ayı olarak planlandı. Geniş kullanım alanlarına sahip yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, dairelere özel teras ve bahçe alanları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylara sahip projede, 3,5+1’den 5,5+1’e kadar farklı tiplerde yalı daireleri yer alıyor. Yeni yaşam tarzı anlayışı ile yatay düzlemde tasarlanan projedeki bloklar zemin + 3 kattan oluşuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Vesen YapıMuhittin PalazoğluMercan Tuzla Vesen Yalıları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği Kabul Edildi
Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği Kabul Edildi
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
Didim'de 5 yıldızlı otel kompleksi satışa çıktı
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı alınacak
BOTAŞ 261 personel alacak
BOTAŞ 261 personel alacak
Gazetemize 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti
Gazetemize 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Ziyareti
"Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür"
"Seçim güvenliği, sağlıklı bir enformasyon alanının oluşturulmasıyla mümkündür"
Anayasa Mahkemesinden 7145 ve 7333 sayılı kanunlara kısmi iptal
Anayasa Mahkemesinden 7145 ve 7333 sayılı kanunlara kısmi iptal
İçişleri Bakanı Soylu: Sahil Güvenlik 2022 yılında 44 bin kaçak göçmen yakaladı
İçişleri Bakanı Soylu: Sahil Güvenlik 2022 yılında 44 bin kaçak göçmen yakaladı
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak
DSİ 1273 Sözleşmeli Personel alacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi