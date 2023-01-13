LÜKS KONUTTA MARKA OLMAYI HEDEFLİYOR

Toplamda 40 bin 795 metrekare alan üzerinde yükselen projede tamamı lüks donatılara sahip 158 yalı dairesi yer alıyor. Mercan Tuzla Vesen Yalıları denizden ulaşım ayrıcalığıyla, yeşille iç içe konumu ve bir adımda denize ulaşabilme imkanıyla İstanbul Anadolu yakasındaki tek ve benzersiz yalı dairesi olarak konut sahiplerine benzersiz bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda teslim tarihi 2024 yılının Mart ayı olarak planlandı. Geniş kullanım alanlarına sahip yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, dairelere özel teras ve bahçe alanları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylara sahip projede, 3,5+1’den 5,5+1’e kadar farklı tiplerde yalı daireleri yer alıyor. Yeni yaşam tarzı anlayışı ile yatay düzlemde tasarlanan projedeki bloklar zemin + 3 kattan oluşuyor.