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Lübnanlı yolcular korkunç patlamayı anlattı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün yaşanan büyük patlamanın ardından bu sabah İstanbul'a gelen Lübnanlılar, yaşadıkları korkunç anları anlattılar. Felakete yol açan patlamayı depreme benzeten Lübnanlılar, halen yaşadıkları şokun etkisinde olduklarını belirttiler.

06 Ağustos 2020 Perşembe 10:11
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Lübnanlı yolcular korkunç patlamayı anlattı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları (THY)'nın Beyrut-İstanbul seferini yapan uçağı bu sabah 05.30 sıralarında İstanbul'a geldi. Uçaktan inen Lübnanlılar, önceki gün Beyrut Limanı'nda meydana gelen ve 135 kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı korkunç patlamaya ilişkin yaşadıklarını basın mensuplarına anlattılar. Yolcular, yaşadıkları dehşet anlarının etkisini halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirdiler. 


 

"SANKİ HİROŞİMA'YA ATILAN BOMBA GİBİYDİ"

Beyrut'ta yaşayan Jamal Hussein, ilk başta deprem gibi hissettikleri patlamanın, şehir merkezini yok ettiğini söyledi. Hussein, "Çok korkutucu bir patlamaydı. Patlamadan şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı. Bütün duvarlar kırıldı. Patlama sesi çok korkunçtu" dedi. Olayın neden yaşandığıyla ilgili bir soruya ise Jamal Hussein, "Bununla ilgili birçok teori var. Bazı insanlar İsrail'in roket attığına inanıyor. Bazıları da teknik bir hata olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki çok korkunç bir olay yaşandı" şeklinde yanıt verdi. 


 

"İLK BAŞTA DEPREM OLDU SANDIK"

3 yıldır İstanbul'da yaşayan ve olay günü memleketi olan Beyrut'ta bulunan Razak Hamdan ise şunları söyledi:

"İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk. Sonra haberler gelmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. Halen daha şoktayım. Abim o sırada olay yerine çok yakın bir yerdeydi. Onun odası yıkıldı. Oradan mucize gibi çıktı." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Korkunç Patlamayı AnlattılarLübnanBeyrut
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