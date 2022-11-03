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Lojistik Ne Demek?

Lojistik ne demek? Sorusunun kısaca cevabı; bir ürünün, üreticiden tüketiciye ulaştırılma süreci olarak tanımlanabilir.

03 Kasım 2022 Perşembe 15:36
Lojistik Ne Demek?

Lojistik sürecinde ürünler üretimden sonra nakliye, depolama ve dağıtım süreçlerinden geçerek son tüketiciye ulaşır. Bu da lojistik ne demek? sorusunun cevabıdır. Lojistik kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Tüketim mallarının üretim yerinden tüketim yerine kadar sorunsuz bir şekilde ulaştırılması sürecine lojistik adı verilir.

Ürünlerin tüketiciye zamanında ve sağlam şekilde teslim edilmesi açısından lojistiğin önemi büyüktür. Lojistik firmaları şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası alanda taşımacılık hizmeti verirler. Dondurulmuş gıdadan ev eşyasına, tekstil ürünlerinden antika eşya taşımaya kadar birçok ürünün güvenli bir şekilde taşınması lojistik hizmeti ile sağlanır.

Lojistiğin Önemi ve Lojistik Nasıl Yapılır?

Lojistik ne demek? sorusunun cevabından sonra lojistiğin nasıl yapıldığı da insanlar tarafından merak edilmektedir. Şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası alanda taşımacılık hizmeti veren firmalar deniz yolu, hava yolu, karayolu ve demiryolunu kullanarak lojistik hizmeti verirler. Çünkü lojistik sektöründe binlerce çeşitli ürün taşınır. Bununla birlikte akla gelebilecek her türlü ürün ve eşya türlerinin taşınması mümkün olur. Lojistik sektöründe taşınan ürünler farklı ağırlıklara ve özelliklere sahiptir. Her bir ürünün kendine göre taşınma şekli kullanılarak farklı araçlar ile taşınır.

Günümüz dünyasında etrafınızda gördüğünüz her nesne lojistik sürecinden geçer. Bu nedenle de lojistik yaşantımızda büyük önem taşıyor. Lojistik faaliyetler ile yapılan işler hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yürütülür. Hem küçük işletmeler hem de büyük işletmeler müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile lojistik hizmetlerinden yararlanmak zorundadır. Çünkü her işletme kendilerinden hizmet talep eden müşterilerini memnun etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak ister. Bu nedenle de lojistik hem büyük hem de küçük işletmelerde önemli bir yere sahiptir.

​​​​​​Lojistik Hizmeti Nedir?

Herhangi bir işletmenin tedarik zincirinde lojistiğin önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Lojistik, her işletme için mühim bir öneme sahiptir. Bu nedenle de lojistik hizmeti veren firmalara aslında büyük bir görev düşmektedir. Bu firmaların zamanında ve güvenli bir şekilde teslimat yapması son derece önemlidir. Bu faaliyeti yapan Hiper Lojistik gibi alanında lider lojistik firmaları her detayı göz önünde bulundururlar ve buna göre stratejiler belirlerler.

Lojistik Fiyatları

Lojistik nedir sorusunun cevabından sonra insanların en çok merak ettikleri ve araştırdıkları konulardan biri de lojistik fiyatlarıdır. Lojistikte pek çok farklı ürün çeşidinin taşımacılığı yapılır ve bununla birlikte şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yapılan lojistik faaliyetlerinde fiyatlarda farklılık görülür.

Günümüzde yüzlerce firma lojistik hizmeti vermektdir. Bu firmaların kendi belirlemiş oldukları fiyat prosedürüne bağlı olarak da lojistik fiyatlarında doğal olarak farklılık görülür. Ayrıca taşınan ürünün çeşidine bağlı olarak da fiyatlar değişmektedir. Lojistik fiyatları ve hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi almak için https://www.hiperlojistik.com/ adresini ziyaret ederek aklınızdaki tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz.

KAYNAK: Hiper Lojistik

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Lojistik HizmetiLojistik
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