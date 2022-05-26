Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.435,26
ALTIN
970,68
DOLAR
16,38
STERLİN
20,72
EURO
17,59
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Liseli gençler, gelecek için umut veriyor

Ataköy Anadolu Lisesi; 4006 9. Bilim Fuarında gençler, bilim ve teknoloji alanındaki maharetlerini gösterdiler

26 Mayıs 2022 Perşembe 12:54
Liseli gençler, gelecek için umut veriyor

Ataköy Anadolu Lisesi öğrencileri 24.05.2022 tarihinde düzenlenen bilim fuarında tüm sene boyunca emek verdikleri projelerini sergilediler. “Akıllı Benzin İstasyonu”, “Boşa Akmasın”, “Çekirdek Kabukları Çöp Değildir” gibi projelerle çevre bilincine değinirlerken, “Gargaram Doğadan”, “Sirkenin Antibakteriyel Etkisi” gibi projeler ile sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırmalar yaptılar. Fuardaki dedemden öğrendim, bizim değerlerimiz, 90’lar müziği ve öğrencilerin İngilizce ve Almanca dillerinde sundukları bizim Nasrettin Hoca gibi çalışmalar öğrencilerin kendi değerlerini gelenek ve göreneklerini yaşatmaya yönelik çalışmalardı. 22 projenin sergilendiği fuarda 85 öğrenci büyük bir heves ve mutlulukla çalışmalarını paylaştılar.

Öğrenciler Elifnur Yartan, Burak Çetindere, Berat Tarhan, MuharrenMemiç; tasarım olarak yenilenebilir enerji alanında danışmanları Biyoloji Öğretmeni Funda Topçul yönetiminde “Akıllı Benzin İstasyonu Projesini” hayata geçirdiler

Tubitak 4006- projesinde Atatköy Anadolu Lisesi Dokuzuncu kez katılırken buradaki projelerden biri olan “Gargaram Doğadan” adlı projede ağız yaralarına neden olan bakteriler üzerine etkili olan antibakteriyel etkiye sahip bir ürün hazırladılar. Tamamen ülkemizde çok bol bulunan zeytin yaprağı, incir yaprağı ve ısırgan otu yaprağının belli förmüller ile işlenmesiyle üretilen bu antibakteriyel gargara TÜBİTAK projeleri içerisinde de ödül alarak ulusal sergilenmesi için Rize’de sergilenecek. Buradan da TUBİTAK tarafından gerekli onay ve izinler ile üretim yapılabilir hale getirilecek. Ülke ekonomisine sağlık alanında önemli katkılar sağlanacağı umut edilen projenin danışmanlığını Funda Topçul yürütmekte olup projeyi gerçekleştiren öğrenciler Gül Helin Ertaş, Ceren Aydamir, Aycan Dumanlı ve Duru Özkargın. Ataköy Gazi Ortaokulundan mezun olan Duru Özkargın, proje açılışında eski okul müdürü Haşim Albayrak’ı görünce çok sevindi ve eski anılarını yâd ettiler.

Bir başka projede ekolojik alanda olup “Oksalit Asit İçeren Bitki Ekstrelerinin Pas Lekesi Üzerine Etkisi” konulu olup Damla Nur Dilman, Kutay Keskin, Ada Aksungur’dan oluşan öğrenci proje ekibine bizzat okul müdürü Ceyda Çakıroğlu ve Biyoloji Öğretmeni Funda Topçul proje danışmanlığı yaptı.

Okul Müdürü Ceyda Çakıroğlu, TUBİTAK 4006 projelerinde aktif rol alarak hem bir çok projede danışmanlık yaptı hem de açılışlarda gelen misafirlere, velilere, şube müdürlerine, okul müdürlerine ilgilendi. Okul Aile Birliği de gelen misafirlere ayrı ayrı ikramlarda bulundular.

Bakırköy ilçesinde toplam 19 okul TUBİTAK 4006 Projelerini kazanarak son iki hafta sergilemeye başladı. Bizzat İlçe Milli eğitim Müdürü M. Fatih Çepni, projelere büyük önem verim her proje sergisini tek tek gezip öğrencilerden ve danışman öğretmenlerinden bilgi alıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Ataköy Anadolu Lisesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinden BM Komiseri’ne Çağrı: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMA
Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinden BM Komiseri’ne Çağrı: HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMA
Ekolojik tarım buluşması İstanbul’da 
Ekolojik tarım buluşması İstanbul’da 
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A'yı uzaya göndermek için yoğun çaba içindeyiz
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 6A'yı uzaya göndermek için yoğun çaba içindeyiz
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı
Medeni Berk İlkokulu'ndan büyük başarı
Medeni Berk İlkokulu'ndan büyük başarı
İbni Sina Ortaokulu’ndan Büyük Başarı
İbni Sina Ortaokulu’ndan Büyük Başarı
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilk yardım eğitimi seferberliği
Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilk yardım eğitimi seferberliği
Bakırköy Gazi Ortaokulu’nda gençlerin resim sergisi
Bakırköy Gazi Ortaokulu’nda gençlerin resim sergisi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi