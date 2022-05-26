Liseli gençler, gelecek için umut veriyor

Ataköy Anadolu Lisesi öğrencileri 24.05.2022 tarihinde düzenlenen bilim fuarında tüm sene boyunca emek verdikleri projelerini sergilediler. “Akıllı Benzin İstasyonu”, “Boşa Akmasın”, “Çekirdek Kabukları Çöp Değildir” gibi projelerle çevre bilincine değinirlerken, “Gargaram Doğadan”, “Sirkenin Antibakteriyel Etkisi” gibi projeler ile sağlık bilimleri alanında bilimsel araştırmalar yaptılar. Fuardaki dedemden öğrendim, bizim değerlerimiz, 90’lar müziği ve öğrencilerin İngilizce ve Almanca dillerinde sundukları bizim Nasrettin Hoca gibi çalışmalar öğrencilerin kendi değerlerini gelenek ve göreneklerini yaşatmaya yönelik çalışmalardı. 22 projenin sergilendiği fuarda 85 öğrenci büyük bir heves ve mutlulukla çalışmalarını paylaştılar.

Öğrenciler Elifnur Yartan, Burak Çetindere, Berat Tarhan, MuharrenMemiç; tasarım olarak yenilenebilir enerji alanında danışmanları Biyoloji Öğretmeni Funda Topçul yönetiminde “Akıllı Benzin İstasyonu Projesini” hayata geçirdiler

Tubitak 4006- projesinde Atatköy Anadolu Lisesi Dokuzuncu kez katılırken buradaki projelerden biri olan “Gargaram Doğadan” adlı projede ağız yaralarına neden olan bakteriler üzerine etkili olan antibakteriyel etkiye sahip bir ürün hazırladılar. Tamamen ülkemizde çok bol bulunan zeytin yaprağı, incir yaprağı ve ısırgan otu yaprağının belli förmüller ile işlenmesiyle üretilen bu antibakteriyel gargara TÜBİTAK projeleri içerisinde de ödül alarak ulusal sergilenmesi için Rize’de sergilenecek. Buradan da TUBİTAK tarafından gerekli onay ve izinler ile üretim yapılabilir hale getirilecek. Ülke ekonomisine sağlık alanında önemli katkılar sağlanacağı umut edilen projenin danışmanlığını Funda Topçul yürütmekte olup projeyi gerçekleştiren öğrenciler Gül Helin Ertaş, Ceren Aydamir, Aycan Dumanlı ve Duru Özkargın. Ataköy Gazi Ortaokulundan mezun olan Duru Özkargın, proje açılışında eski okul müdürü Haşim Albayrak’ı görünce çok sevindi ve eski anılarını yâd ettiler.

Bir başka projede ekolojik alanda olup “Oksalit Asit İçeren Bitki Ekstrelerinin Pas Lekesi Üzerine Etkisi” konulu olup Damla Nur Dilman, Kutay Keskin, Ada Aksungur’dan oluşan öğrenci proje ekibine bizzat okul müdürü Ceyda Çakıroğlu ve Biyoloji Öğretmeni Funda Topçul proje danışmanlığı yaptı.

Okul Müdürü Ceyda Çakıroğlu, TUBİTAK 4006 projelerinde aktif rol alarak hem bir çok projede danışmanlık yaptı hem de açılışlarda gelen misafirlere, velilere, şube müdürlerine, okul müdürlerine ilgilendi. Okul Aile Birliği de gelen misafirlere ayrı ayrı ikramlarda bulundular.

Bakırköy ilçesinde toplam 19 okul TUBİTAK 4006 Projelerini kazanarak son iki hafta sergilemeye başladı. Bizzat İlçe Milli eğitim Müdürü M. Fatih Çepni, projelere büyük önem verim her proje sergisini tek tek gezip öğrencilerden ve danışman öğretmenlerinden bilgi alıyor.