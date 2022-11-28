Liposuction Kalıcı mı?

Günümüzde erkeklerin de kadınların da görünümleri ile dikkat çekmek, daha estetik bir görünüme sahip olmak ve karşılarındaki kişiler üzerinde olumlu bir izlenim bırakmak gibi istekleri vardır. Buna yönelik olarak medikal estetik prosedürlere ve estetik ameliyatlara gösterilen ilgi her geçen gün daha da artmaktadır. Liposuction gibi birtakım prosedürler daha iyi bir görünüme sahip olmak isteyen her iki cins tarafından da tercih edilir. Meme dikleştirme, meme büyütme, meme küçültme gibi süreçleri kapsayan meme estetiği ameliyatlarının yanı sıra liposuction ve jinekomasti ameliyatı hem ülkemizde hem dünya genelinde en çok uygulanan estetik cerrahi prosedürler arasında yer almaktadır. Op. Dr. Evren İşçi alanında uzman ve deneyimli bir isim olarak liposuction ve jinekomasti ameliyatı başta olmak üzere pek çok farklı prosedür ile hastalarına hizmet sunmaktadır. Siz de Op.Dr. Evren İşçi ile iletişime geçerek estetik cerrahi ve medikal estetik prosedürler hakkında bilgi edinebilir ve randevu alarak kendinizi emin ellere teslim etme ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Liposuction kadın ve erkek hastalar arasında son derece popüler prosedürlerden biri olsa da asla bir zayıflama ameliyatı olarak değerlendirilmemelidir. Liposuction temelde bir vücut şekillendirme prosedürüdür. İdeal kilosunda ya da ideal kilosuna yakın olmasına karşın vücudunun çeşitli bölgelerinde düzenli diyete ve egzersize dirençli yağ birikintileri olan hastalara uygulanır. Bununla birlikte liposuction ameliyatı uygulanmadan önce hasta özelinde yapılan değerlendirmeler sonucunda operasyona uygunluk kararı verilmelidir. Vücudunda düzenli diyete ve egzersize rağmen giderilemeyen inatçı yağ birikintileri olan kişiler alanında uzman ve deneyimli bir estetik cerrahın planladığı ve uyguladığı bir liposuction ameliyatından son derece etkili sonuçlar alabilirler.

Liposuction sırt, göğüs kafesi bölgesi, bacak içleri, ayak bilekleri, karın, bel, diz çevresi, üst kol-bacak, sırt, baldırlar, uyluklar, kalçalar, boyun-çene altı ve meme gibi farlı bölgelere uygulanabilen bir prosedürdür. Bunların yanı sıra erkeklerin sık karşılaştığı sorunlardan biri olan liposuction sorununun giderilmesi amacıyla da liposuction prosedüründen faydalanılabilir.

Bazı durumlarda tek başına liposuction prosedürünün uygulanmasıyla etkili sonuçlar alınması mümkün olmakla birlikte bazı durumlarda liposuction uygulamasının yeterli gelmemesi riski bulunur. Bu tür durumlarda liposuction prosedürüyle beraber yüz germe, meme küçültme, karın germe gibi prosedürlerin kombine edilmesi ihtiyacı doğabilir.

Liposuction prosedürü kapsamında vücuttaki diyete ve spora dirençli inatçı yağlar uzaklaştırılır, bu sayede etkili bir bölgesel şekillendirme gerçekleştirilir. Bununla birlikte liposuction prosedürünün kilo verme amacıyla uygulanması söz konusu değildir. İdeal kilosunda ya da ideal kilosuna yakın olmasına karşın vücudunun belirli noktalarda düzenli diyete ve egzersize dirençli inatçı yağ birikintileri olan ve bölgesel fazlalıklarından kurtulamayan kişiler liposuction prosedürü uygulanabilecek ideal adaylar olarak kabul edilirler.

Liposuction Nasıl Yapılır?

Liposuction ameliyatına başlanmadan önce hasta detaylı bir muayeneden geçirilir ve ameliyata uygun olup olmadığı konusunda karar verilir. Hastanın liposuction prosedürüne uygun bulunması halinde hangi bölgelere liposuction yapılacağı belirlenir.

Liposuction ameliyatı kapsamında ilk olarak hastaya anestezi uygulanır. Yağ alımının yapılacağı bölgeye, bu alanda bulunan yağın çözülmesi için kanüller kullanılarak solüsyon verilir. İçleri boş ve ince borular olan kanüller ve vakum yardımıyla çözülen yağ bölgeden dışarı alınır. Liposuction ameliyatının ne kadar süreceği uygulama bölgesinin büyüklüğüne, alınacak olan yağ miktarına ve buna benzer bazı etkenlere göre değişiklik gösterebilir. Yoğun miktarda yağ alımının yapıldığı durumlarda uygulama bölgesine drenler konularak biriken sıvının dışarı atılması ve ödem oluşumunun engellenmesi sağlanır.

Hasta, uygulanmış olan prosedürün kapsamına göre aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilebilir. Liposuctiondan sonra iyileşme süreci doktor tavsiyelerine uyulması durumunda son derece konforlu bir şekilde gerçekleşir. Uygulama bölgesinde hafif bir ağrı hissedilmesi mümkün olsa da doktor tarafından reçete edilen basit ağrı kesiciler kullanılarak söz konusu ağrının kontrol altına alınması sağlanabilir. Yağ alımı yapılan bölgenin baskı altına alınması amacıyla ameliyattan sonra hastaya özel bir korse giydirilmesi gerekir. Hastanın 5-6 hafta süreyle korseyi kullanmaya devam etmesi çok önemlidir. Uygulama bölgesinde karıncalanma, ödem, şişlik ve hafif morarma görülmesi olası bir durumdur. Bunlar birkaç hafta içerisinde kendiliğinden düzelecektir ve hastanın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyecek düzeyde değildir.

Liposuction ameliyatından sonra genellikle 3-5 gün sonra hastalar masabaşı işlerine geri dönebilirler. Liposuction prosedüründen 1 hafta sonra hafif tempolu, 3.haftadan sonra ise tempolu yürüyüşlere başlanması mümkündür. 6.haftadan sonra doktor onayı alınması halinde daha ağır spor aktivitelerine başlanması mümkündür.

Liposuction prosedürü ile uygulama bölgesindeki yağ hücrelerinin vücut dışına kalıcı olarak çıkarılması sağlanır. Bununla birlikte bu bölgede yeniden yağlanma olmayacağı şeklinde yorumlanmamalıdır. Bölgede yeni yağ hücreleri oluşmasa da beslenme düzenine dikkat edilmz ve düzenli olarak spor yapılmazsa kilo alınması ve mevcut yağ hücrelerinin hacimlerinin genişlemesi riski vardır. Ayrıca liposuction prosedüründen sonra hastanın çok sık bir şekilde kilo alması ve vermesi yeniden bölgesel yağlanma oluşmasına yol açabilir.