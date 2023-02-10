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Lidya Grup’tan depremzedelere destek

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğüyle, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa dahil 10 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle, 6 Şubat sabahı acı bir güne uyandık. Büyük felaketin ardından dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup’un aralarında bulunduğu şirketler, belediyeler, STK’lar ve vatandaşlar yardım seferberliği başlattı. Merkezi İstanbul’da bulunan Lidya Grup, ülke genelindeki 5 ofisi ve İngiltere ofisindeki yöneticilerinin ve çalışanlarının katılımı ile ihtiyaç malzemelerini hazırladı ve malzemeler deprem bölgesine hareket etti.

10 Şubat 2023 Cuma 11:13
Lidya Grup’tan depremzedelere destek

Arka arkaya yaşanan iki deprem felaketinin ülkemizi yasa boğduğunu ve tarifsiz büyük bir üzüntü yaşadıklarını anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, yaptığı açıklamada; “Merkezi Kahramanmaraş’ta olan ve 10 ilimizi etkileyen depremler, hepimizi yasa boğdu. Lidya Grup Ailesi olarak çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremzedelere elimizden geldiğince destek vermeyi sürdüreceğiz. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması hepimizin ilk duasıdır. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Lidya Grup
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