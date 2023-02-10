Lidya Grup’tan depremzedelere destek

Arka arkaya yaşanan iki deprem felaketinin ülkemizi yasa boğduğunu ve tarifsiz büyük bir üzüntü yaşadıklarını anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, yaptığı açıklamada; “Merkezi Kahramanmaraş’ta olan ve 10 ilimizi etkileyen depremler, hepimizi yasa boğdu. Lidya Grup Ailesi olarak çok büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Depremzedelere elimizden geldiğince destek vermeyi sürdüreceğiz. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması hepimizin ilk duasıdır. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.” dedi.