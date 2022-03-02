Lidya Grup ve Kongsberg’den Global Dev İş Birliği

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, dijital sonlandırmaya yönelik dünyada pazar lideri olan Kongsberg Hassas Kesim Sistemleri (Kongsberg PCS)’nın Türkiye yetkili distribütörü oldu. Kongsberg PCS, dünya çapında ambalaj, reklam ve açıkhava pazarlarına en sağlam ve güvenilir dijital kesim çözümleri sağlıyor. Lidya Grup, İstanbul, İzmir, İzmit, Antalya, Konya’daki kendi ofislerinden ve bayileri aracılığıyla Türkiye genelindeki tüm lokasyonlarda, Kongsberg dijital sonlandırma çözümlerini müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Kongsberg dijital sonlandırma çözümlerine ülke genelinde erişilebilirlik sağlanacak

Lidya Grup ile yapılan iş birliğini değerlendiren Kongsberg PCS Bölge Satış Müdürü Judd Perring, şunları kaydetti:

“ Kongsberg dijital sonlandırma çözümlerine, artık her zamankinden daha fazla müşteri tarafından erişilebilmesini sağlamak için Lidya Grup ile çalışmaya heyecanla başlıyoruz. Lidya Grup Türkiye’deki farklı şehirlerdeki ofislerinden, tüm Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Yaptığımız iş birliği ve dağıtım ortaklığı, iki şirketimizin bölgede benzeri görülmemiş bir satış ve hizmet düzeyi sunmasına olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda, Lidya Grup’un İstanbul Avrupa Yakası’nda açılacak olan Demo Merkezinde, bir adet Kongsberg kesim cihazı yer alacak ve Türkiye'nin dört bir yanından ambalaj, reklam ve display üreticilerinin, etkileyici ürünümüzü çalışırken görmeleri mümkün olacaktır.” dedi.

Pazar lideri Kongsberg, endüstriyel yazıcı pazarında gücüne güç katacak

Kongsberg’in Türkiye yetkili distribütörü olduklarını anlatan Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi.

“ Endüstriyel dijital baskı makinesi alan her firmanın, mutlaka endüstriyel kesiciye ihtiyacı bulunuyor. Bugüne kadar bu alanda, Lidya standartlarını karşılayacak bir çözümü sunmadık. Şimdi, Kongsberg ile en iyisini sunuyoruz. Lidya Grup olarak temsil ettiğimiz Efi, Epson, Sutec dijital baskı makinelerini tamamlayacak ürün grubuna sahip olan Kongsberg’in ailemize katılmasıyla, dijital baskı makineleri sektöründe uçtan uca çözüm ve hizmet sunuyoruz. 20 yılı aşkın süredir edindiğimiz bilgi birikimimize, deneyimimize, operasyonel kaynaklarımıza ve finansal gücümüze, en son Kongsberg dijital sonlandırma teknolojisini eklemek, uçtan uca dijital baskı sunan lider grup olarak bölgemizde ve dünyada konumumuzu daha da güçlendirecektir. Endüstriyel kesici tarafında dünyada pazar lideri olan Kongsberg’in Türkiye yetkili distribütörü olmaktan Lidya Grup ailesi olarak büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Kongsberg PCS hakkında: Kongsberg Hassas Kesim Sistemleri (Kongsberg PCS), dünya çapında ambalaj, tabela ve teşhir pazarlarına en sağlam ve güvenilir dijital kesim çözümlerini sunar. Kongsberg PCS, teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirerek, yeniliğe öncülük eder. Müşterilerin hayal gücünü sınırlamadan daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli üretim yapmalarını sağlar. Araştırma ve geliştirme tesisi halen şirketin 1965 yılında kurulduğu Norveç, Kongsberg'de bulunuyor. Üretim tesisi Çek Cumhuriyeti Brno'da. Küresel merkez ofis ve müşteri deneyimi merkezi, Kuzey Amerika merkez ofisi Ohio, ABD'de olmak üzere Belçika'nın Ghent kentindedir. 2021'den beriKongsberg Precision Cutting Systems, merkezi Los Angeles, California'da bulunan, Paris'te bir Avrupa ofisi ve beş kıtada yatırımları bulunan bir özel sermaye şirketi olan OpenGate Capital’e aittir. www.kongsbergsystems.com