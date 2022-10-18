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Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak

18 Ekim 2022 Salı 16:21
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TR82 Bölgesinin (Çankırı, Sinop, Kastamonu illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel alımı gerçekleştirecektir. Ajans merkezi Kastamonu ili olup Çankırı ve Sinop illerinde de faaliyet göstermektedir. Sınavda başarılı olanlar, Ajans Genel Sekreterliğinin uygun göreceği bu illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 18.10.2022 16:22
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