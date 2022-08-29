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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:21
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.
Son başvuru tarihi 12/09/2022 olup, İlana ve başvuru formlarına www.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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