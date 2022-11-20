Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kütahya Belediyesi tarafından kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale, 29 Kasım 2022 tarihinde saat 14:00'te Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacak.