Kuşadası'nda “Sikke ve Arkeoloji Müzesi” protokolü imzalandı

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kuşadası Belediyesi, Güvercinada Kalesi’nde kurulacak olan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi ile ilgili olarak imzaladığı iş birliği protokolünün ardından kentin önemli simgelerinden olan Tarihi Kervansaray’da Sikke ve Arkeoloji Müzesi kurmak için de çalışmalarına başladı. Sikke ve Arkeoloji Müzesi için atılan ilk adım, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile iş insanı ve koleksiyoncu Zeki Karaoğlu arasında imzalanan iş birliği protokolü ile atıldı. Koleksiyoner Zeki Karaoğlu koleksiyonculuğun uzun bir yol olduğunu, ileride daha bir çok projenin de gerçekleşeceğini söyledi. Protokol ile Zeki Karaoğlu’nun kişisel koleksiyonunda yer alan çeşitli arkeolojik eserler ve sikkelerden oluşan zengin bir tarihi eser topluluğu, Sikke ve Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçilerin ilgi ve beğenisine sunulacak.

İş birliği protokolü töreninde konuşan koleksiyoncu ve iş insanı Zeki Karaoğlu, Ömer Günel’in Kuşadası Belediye Başkanı olarak aksiyonlara çok hızlı cevap vermesinden etkilendiğini belirterek “Bulunduğu konum itibariyle Kuşadası’nın önemi aşikar. Başkan Ömer Günel’in ve Kuşadası Belediyesi’nin bu durumu çok güzel bir şekilde değerlendirmesi ve hızlı bir şekilde sezona yetiştirecek olması çok önemli. Bu koleksiyon elbette ki Türkiye’mizin mirası. Başkanımızın duruma el atması ve bu koleksiyonu halkla buluşturmak amacıyla bu kadar yoğun bir çaba sarf etmesi oldukça değerli. Bu açıdan ben de Başkan Ömer Günel’e kültür mirasımıza verdiği önem için halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

‘’Kuşadası ve dünya kültürel mirası adına memnunum’’

Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadası ve dünya kültürel mirası adına yapmış olduğumuz buluşma ve iş birliğinden dolayı Kuşadası adına çok memnunum. Zeki Karaoğlu ve kıymetli ailesine çok teşekkür ediyoruz. Zeki Bey bize güvendi ve iş birliği noktasında bildiklerini, gördüklerini ve değerli koleksiyonunu bize açtı. Bu noktada durumu imzalarımızla tescilledik. Umuyorum ki hem Kuşadası için hem de dünya kültürü ve Kuşadası turizmi adına güzel bir adım olur. Kuşadamıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.