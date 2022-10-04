Kuşadası açıklarında, Yunanistan'ın ittiği 29 kaçak göçmen kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 kaçak göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.



Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ilçesi açıklarındaki lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Sahil Güvenlik botu 'TCSG-909' ile harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 29 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.