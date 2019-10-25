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Kuşadası açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaklaşık 7 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 65 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaklaşık 7 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 65 kaçak göçmen yakalandı.

25 Ekim 2019 Cuma 11:26
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Kuşadası açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN - Sahil Güvenlik ekipleri geçen çarşamba günü saat 00.20'de gelen ihbarla, Kuşadası açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta İran uyruklu 12 göçmen yakalandı. 8'i erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 07.15'te yine Kuşadası açıklarında kaçak geçiş olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 28'i Filistin ve 25'i Suriye uyruklu olmak üzere 53 göçmen yakalandı. 28'i erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 65 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KuşadasıAydınKaçak Göçmen
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