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Kurtarılan denizciler Türkiye'ye gönderildi

Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye gönderildi

Kurtarılan denizciler Türkiye'ye gönderildi

Kerç Vali Yardımcısı: Kurtarılan denizciler Türkiye'ye gönderildi

27 Ocak 2019 Pazar 12:05
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Kurtarılan denizciler Türkiye'ye gönderildi

Ukrayna (DHA) 

Kerç Boğazı'nda iki gemide çıkan yangında kurtarılan Türk denizcilerin ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Kerç Vali Yardımcısı Dilyaver Melgaziyev, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Novorossiysk Konsolosluğu yetkilileri vatandaşlarının Türkiye'ye gönderilmesi için gerekli evrakı hazırladı. Denizciler ülkelerine gönderildiler" dedi.

Melgaziyev, yangında sağ  kurtarılan dört Hindistan vatandaşının ülkelerine gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Rusyalı yetkili, yangında hayatını kaybeden 10 denizcinin cenazelerinin ise Pazartesi günü ülkelerine gönderilmelerinin beklendiğini bildirdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kerç BoğazıGemi YangınTürk Denizciler
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