Kurtarılan 283 düzensiz göçmen, ülkelerine gönderilecek

ANTALYA'nın Kaş ilçesi açıklarında imdat çağrısı yapılan gemide kurtarılan 283 düzensiz göçmen, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.



Kaş ilçesinin 103 mil açığında seyreden gemiden, 19 Eylül günü akşam saatlerinde imdat çağrısı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından bölgeye yardım için yakındaki bir ticari gemi yönlendirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlar da hızla bölgeye hareket etti. İmdat çağrısı yapılan gemide 283 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Göçmenler yardıma giden ticari gemiye nakledildi.



​Dün gece geç saatlerde Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı önlerine getirilen göçmenler, gerekli işlemlerin ardından ülkelerine iade edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.