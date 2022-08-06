Küresel Ekonomi Krizden Çıkma Yöntemleri

Haftasonu olmasına rağmen ofisinde çalışırken röportaj veren Ermiş Ertürk’ün açıklamaları şöyle ;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan son yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları ile Türk Dış Politikası Stratejisini açıklamış oldu!

Terörle mücadele operasyonlarında önemli görevler alan “bordo bereli” Albay Rıza Kocabaş tuğgeneralliğe terfi etti. Ayrıca FETÖ kumpasıyla 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra beraat edip TSK’ya geri dönen Bahtiyar Ersay, korgeneralliğe yükselen iki isimden birisi oldu.

Dışişleri stratejimiz hem ekonomide politikada “milli çıkarlarımız” ve “milli bekamız” önceliklidir. Küresel anlamda hiç olmadığı kadar tehlikeli bir kaos süreci başladı . Ülke isimleri sadece işin teferruatı asıl olan biteni ekonomilerin borç yükü nedeniyle olduğunu unutmamak gerek. Dünya’nın en borçlu ülkesi kim dersem sanırım anlatabilmiş olurum sorunun kaynağını.

Küresel ekonomik krizden çıkış yöntemleri maalesef biraz daha kaotik ortamı gerektiriyor. Dolayısıyla her ülke kendine yetebilecek üretim altyapısına sahip olmak zorunda. Almanya,Amerika çip üretimini Çin tekelinden çıkarmak İçin milyarlarca dolar yatırıma hazırlanıyor

Türk devleti ve Türk halkı yine dünyayı şaşırtacak( iyi manada) izleyin ve görün”