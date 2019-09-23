Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99840
ALTIN
280.101
DOLAR
5.7288
STERLİN
7.1156
EURO
6.2895
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık,...
Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası' tehdidi altında
Karadeniz'de hamsi sürüleri 'taraklı denizanası'...
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk gerçeğe çeviriyor
Engelli Şeyhmus'un hayalini Galatasaraylı Selçuk...
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’ riski
Reçetesiz ilaçta ‘ani kalp durması’...
Eski usul tezgahta ceviz ağacından satranç taşı yapıyor
Eski usul tezgahta ceviz ağacından...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Thomas Cook' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı halen Türkiye'de, iflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook ile gelen 21 bin 33 turist olduğunu bildirdi. Tursitlerin konaklama giderlerinin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu kaydeden Bakanlık, ücret talep eden ya da oda boşaltma isteğinde bulunan işletmeleri de haklarında yasal işlem yapacağı yönünde uyardı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Thomas Cook' uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı halen Türkiye'de, iflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook ile gelen 21 bin 33 turist olduğunu bildirdi. Tursitlerin konaklama giderlerinin ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesinde olduğunu kaydeden Bakanlık, ücret talep eden ya da oda boşaltma isteğinde bulunan işletmeleri de haklarında yasal işlem yapacağı yönünde uyardı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:18
6 Okunma
Kültür ve Turizm Bakanlığından 'Thomas Cook' uyarısı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un İngiltere operasyonlarını bugün itibariyle durdurma kararı aldığı ancak Almanya, Rusya ve Nordic'de faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. Thomas Cook İngiltere'nin, Türkiye'de 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunduğu belirtilen açıklamada, "Bugün ülkemizde konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmenlerinde Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'kredi destek paketi' en kısa sürede hayata geçirilecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıThomas Cook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristlerin sınırda bayrak oyunu
Teröristlerin sınırda bayrak oyunu
Terör örgütüne peş peşe ağır darbe!
Terör örgütüne peş peşe ağır darbe!
48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı
48 kaçak göçmenin bindiği 18 kişilik minibüs devrildi; sürücü kaza yerinden kaçtı
27 milyon aşılı yemi havadan bırakacağız
27 milyon aşılı yemi havadan bırakacağız
'Seydioğlu'nun tabelaları değişti
'Seydioğlu'nun tabelaları değişti
Bize zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor
Bize zihin olarak Türkiye'nin bir level atladığını gösteriyor
Neslican, Rize'de gözyaşlarıyla toprağa verildi
Neslican, Rize'de gözyaşlarıyla toprağa verildi
Belediyeler, 'E-belediye' sistemine dahil olacak
Belediyeler, 'E-belediye' sistemine dahil olacak
Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans