Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm yatırımcılarına duyuru

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere, Afyonkarahisar, Antalya, Denizli, Erzincan, Hatay, İzmir, Kırşehir, Mersin ve Muğla illerinde bulunan kamu taşınmazlarını, yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edecek.



Girişimcilerin istenilen bilgi ve belgeleri 31 Ocak 2023 günü mesai bitimine kadar Bakanlığın Genel Evrağına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacak.



Girişimciler, birden fazla taşınmaz için müracaat edebilecek. Ancak, talep edilen her taşınmaz için ayrı Tahsis Şartnamesi bedeli ödenerek, ayrı bir başvuru dosyası hazırlanacak ve Tahsis Şartnamesinde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru dosyasına eklenecek.



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