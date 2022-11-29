Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere 58 Sözleşmeli Personel alınacak.

Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Tekniker, Teknisyen ve Müze Araştırmacısı kadrolarına başvurmak isteyen adayların başvuruları elektronik ortamda 19.12.2022-02.01.2023 tarihleri arasında alınacak.