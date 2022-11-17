Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacak.



Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar:

Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).