Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.580,89
ALTIN
1.056,44
DOLAR
18,62
STERLİN
22,05
EURO
19,28
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa...
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa...
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek

17 Kasım 2022 Perşembe 15:18
Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 Kütüphaneci istihdam edecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile toplam 110 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar:

Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).

Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.11.2022 15:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın kapasite artırımına ilişkin ihale düzenleyecek
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Sağlık Bakanlığı’ndan İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası
Bakan Bilgin: Barıştan yana, teröre karşı bir yerde duruyoruz
Bakan Bilgin: Barıştan yana, teröre karşı bir yerde duruyoruz
Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis
Adnan Oktar’a 8 bin 658 yıl hapis
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Samsun'da kamu konutları satışa çıkarıldı
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Ticaret Bakanlığı, 2.500 Sözleşmeli Personel alacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 144 Memur alacak
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 144 Memur alacak
Davutoğlu’na Manolya Meydanı dar geldi
Davutoğlu’na Manolya Meydanı dar geldi
Hangi Elektrik Tarifesi Daha Avantajlıdır?
Hangi Elektrik Tarifesi Daha Avantajlıdır?

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول