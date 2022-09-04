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Küçükçekmece'de kafedeki kavga: Sosyal medyada tehditler yağdırdı, cephanelik çıktı

Küçükçekmece'de geçtiğimiz ay kafede çıkan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı kavga sonrası sosyal medyadan tehditler yağdıran şüpheliye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

04 Eylül 2022 Pazar 14:08
Küçükçekmece'de kafedeki kavga: Sosyal medyada tehditler yağdırdı, cephanelik çıktı

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Merkez Mahallesi'nde bir kafede 18 Ağustos'ta çıkan kavganın ardından sosyal medyadan tehditler savuran S.T.(27)'ye yönelik operasyon düzenledi.Küçükçekmece'de 4 farklı adres ve bir araçta 1 Eylül'de arama yapıldı. Aramalarda 4 av tüfeği, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, havalı tüfek, çelik yelek, kütüklük, 2 tabanca aparatı, 1575 adet 9.19 milimetre fişek, 1747 adet 7.62 milimetre fişek, 190 boş kovan, 416 kartuş, 10 şarjör ve el telsizi ele geçirildi.

Tehdit içerikli paylaşımları yaptığı belirlenen S.T. ile yanındaki E.T.(41) gözaltına alındı.  S.T. hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan yakalama kararı olduğu da tespit edildi. Şüphelilerden E.T., 'Ruhsatsız silah, bıçak ve mermi bulundurma' suçunu düzenleyen 6136 sayılı kanuna muhalefetten, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Şüpheli S.T. ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
KüçükçekmeceKafeKavgaSosyal MedyaCephanelik
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