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Kuaför Yakup Yıldır, depremzede çocukların saçlarını kesiyor

Ünlü Kuaför Yakup Yıldır, deprem bölgesinde ekibiyle depremzede çocukların saçlarını kesiyor ve onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor!

06 Nisan 2023 Perşembe 11:41
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Kuaför Yakup Yıldır, depremzede çocukların saçlarını kesiyor

Haber: Aslan Sayım

Yakup Yıldır, kendi ekibi ve sosyal medyadan haberleştiği meslektaşlarıyla Hatay ve Kahramanmaraş’ta depremzede çocukların saçlarını kesiyor, tüm bakımlarını yapıp, çocuklara oyuncaklar dağıtıyor…

Kahramanmaraş merkezli  ‘Asrın felaketi’ olarak adlandırılan depremlerin ardından Hatay ve Kahramanmaraş’a gönüllü giden ünlü kuaför Yakup Yıldır, Katar hükümetinin Hatay Reyhanlı’da kurduğu ‘Yetim Çocuklar Prefabrik kentte’ kalan depremzede ve savaş mağduru çocukların kişisel bakımlarıyla ilgilendi ve saçlarını kesti. 

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Katar’ın katkılarıyla kurulan ‘Prefabrik kente’, ünlü kuaför Yakup Yıldırve ekibi gönüllü olarak geldi. Gelen ekip buradaki hem depremzede hem savaş mağduru çocukların kişisel bakımlarını yapmaya başladı ve yanlarında getirdikleri oyuncakları çocuklara dağıttı.

Ünlü kuaför Yakup Yıldır, İstanbul ve Lüleburgaz’daki kuaförlerinin kapılarını dadepremzedeler için açtı ve burada depremden etkilenen vatandaşlarımıza ücretsiz hizmet veriyor.

Yakup Yıldır: “Hatay Reyhanlı yetim köyündedepremde ve savaşta ailelerini kaybetmiş, kimsesiz kalmış çocuklarımızın ilk olarak saçlarını kestik,  yaklaşık 900’e yakın kız ve erkek olmak üzereçocuklarımızın, o güzel masumlarımızın tüm kişisel bakımlarını yaptık, belki de en çok ihtiyaçları olan şeydi diyebilirim. Daha sonra yine Hatay’da bize gösterilen depremde ailelerini kaybetmiş, evleri yıkılmış çocuklarımızın saçlarını kesip onların mutluluğuna ortak olduk. Bölgeye giderkenyanımızda getirdiğimiz oyuncak ve ihtiyaçları olan birçok malzeme daha dağıttık. Hatay’dan dönüşte Kahramanmaraş’a da uğradık ve yine oradaki çocuklarımızın kişisel bakımlarıyla ilgilendik veihtiyaç sahiplerine erzak dağıttık. Kendi ekibim ve sosyal medyada haberleştiğimiz birçok kuaför arkadaşlarımızla beraber bu yolda çocuklarımızı sevindirdiğimiz, onları ufakta olsa mutlu ettiğimiz için bende mutluyum. Rabbim bir daha böyle acı yaşatmasın” dedi.

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