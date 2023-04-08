Kronik Yorgunluğu Önlemenin Yolları

Kronik yorgunluğun belirtileri arasında; sürekli olarak bitkinlik ve uyku hali, kas ve eklem ağrıları, enerji kaybı ve konsantrasyon bozukluğu sayılabilir.

Kronik yorgunluk, pek çok sebebe bağlı olarak görülebilir. Bu sebeplerden akla gelenler arasında vitamin ve mineral eksikliği bulunur.

Kronik yorgunluğun önüne geçebilmek için;

Öğün atlamamaya dikkat edilmeli,

Gün içerisinde 8-10 bardak su tüketmeye özen gösterilmeli,

Yağlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durulmalı,

Alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaya özen gösterilmeli,

Özellikle akşam yemeklerinde yağlı ve ağır yemekler yerine sebze yemekleri tüketmeye dikkat edilmelidir.

Bunlara ek olarak magnezyum eksikliği de vücutta kronik yorgunluğa sebep olabilmektedir. Vücutta en bol bulunan 4. mineral olan magnezyum, kasların rahatlamasına katkıda bulunur. Böylelikle yorgunluğun azalmasında etkilidir.

Kas yorgunluğu, kas ağrısı ve krampların yaşanmasına neden olabilen magnezyum eksikliğinin önüne geçmek için magnezyum seviyesini vücutta yeterli düzeyde tutmak oldukça önemlidir.

İnsan vücudunda %60’ı kemikte, geri kalanı ise kaslarda, yumuşak dokularda, kanda, diğer sıvılarda ve her hücrede bulunan magnezyumu, vücut maalesef kendi başına üretemediği için magnezyumun dışarıdan alınması gerekmektedir. Vücuttaki magnezyum seviyesi, sağlık profesyonellerince önerilen gıda takviyeleri sayesinde yeterli seviyeye getirilebilir.



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