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Krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 1996 yılında Yunanistan ile yaşanan krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim. Türk savaş gemileri ile sahil güvenlik botları bölgede nöbet tutarken komşu Yunanistan ile şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.

Krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 3.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarında 1996 yılında Yunanistan ile yaşanan krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim. Türk savaş gemileri ile sahil güvenlik botları bölgede nöbet tutarken komşu Yunanistan ile şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadığı görüldü.

28 Ocak 2019 Pazartesi 14:22
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Krizin yıl dönümünde Kardak'ta sakinlik hakim

MUĞLA - Gümüşlük Mahallesi açıklarında  28 Ocak 1996'da Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan Kardak krizinin 23'ncü yıl dönümünde, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 firkateyn ve 1 Sahil Güvenlik botunun Kardak Kayalıkları civarına geldiği görüldü. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri ise bölgede görülmedi. Deniz kuvvetlerine bağlı firkateynlerden biri Çatal Ada yanında beklerken, diğeri Çavuş Adası yanında nöbete başladı. Sahil Güvenlik botunun ise Kardak kayalıkları çevresinde devriye görevi yaptığı görüldü.

Öte yandan Türk ve Yunan balıkçıların, kendi karasularında avlandığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KrizKardak
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