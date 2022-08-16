Kredi Notu Nedir? Nasıl Öğrenilir?

Pek çok kişinin aklında kredi notu nedir tarzı sorular yer alabiliyor. Kredi notu, kişilerin gelecekteki ödeme performanslarına dair bir tahminde bulunmak için en çok dikkate alınan parametredir. Ticari dünyada da kredi notunun son derece önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu sebepten ötürü, söz konusu kişinin şahsi kredi notunu öğrenmesi ve notu düşük olduğu yükseltebilmesi için bir yol haritası çıkarılması lazım…

Findeks kredi notunun ticari dünyadaki önemi ise kişinin gelecek 12 aydaki ödeme performanslarına dair bir fikir edinmeyi sağlıyor olmasıdır. Krediden kredi kartına, kredili mevduat hesabı borçlarının ödenmesinden yeni kredili ürünlere kadar çok sayıda farklı parametre dikkate alınarak bu not belirleniyor. Böylelikle kişinin gelecek 12 aydaki dönemde borcunu ödeme olasılıkları hakkında gayet gerçekçi fikirler edinmek de mümkün olabiliyor.

Bilmeyenler için Findeks kredi notunun 1 ile 1900 arasında değiştiğini belirtmeliyiz. 1900, risk seviyesinin en düşük olduğu puandır ve kişinin kredi notu 1900’e ne kadar yakına risk seviyesi de o kadar az demektir. Bu noktada ‘kredi notu nasıl öğrenilir’ sorusu akıllara gelecek. Öncelikle Findeks kredi notu sorgulama işleminin hızlı ve kolay bir şekilde yapılabildiğini belirtmeliyiz. İşletmelerin ya da kişilerin kredi notunu sorgulayabilmeleri için onaya ihtiyaçları olur. Onay almanın da iki farklı yolu var ve her ikisi de gayet pratik bir şekilde onay almayı sağlıyor.

Birinci yol, Findeks internet şubesi ya da mobil şube üzerinden paylaşım ayarları alanına ulaşmasıdır. Bu ayarlar üzerinden kredi raporunu istediği kişi ile paylaşabilir. Bunun için kredi raporunun paylaşılmasının istendiği kişi ya da kurumun TCKN yahut VKN’sinin kullanılması yeterli olacak.

İkinci yol ise yine Findeks internet şubesi ya da mobil şube üzerinden talepte bulunulmasıdır. Kredi notu bilgisinin alınmak istendiği kişi ya da kuruma dair bilgiler ilgili alana yazılı ve SMS gönderilmesi sağlanır. Kişinin bu SMS’e olumlu yanıt vermesi durumunda kredi notu bilgisi de iletilir. Bu arada gerçek kişiler için Findeks üyesi olunmasa dahi kredi notunun öğrenilebildiği bilgisini de aktaralım.

Bu bilgilerin detayları ve çok daha fazlası için Findeks internet sitesi ziyaret edilebilir. Kredi notunu oluşturan faktörler, kredi notu düşükse yükseltmek için ne yapılması gerektiği gibi tüm veriler bu sitede mevcut.