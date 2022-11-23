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Köylerde hasar tespiti için çalışma başlatıldı

23 Kasım 2022 Çarşamba 14:24
Köylerde hasar tespiti için çalışma başlatıldı

DÜZCE - Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde köylerde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Ulusal Hasar Tespit Ekipleri (UHTE) tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Ekipler, İçmeler köyünde alt kat duvarı yıkılan ve bazı noktalarında çatlaklar oluşan binada da çalışma yaptı. Girişine izin verilmeyen binada ölçümler gerçekleştirildi, karot alındı. Çalışmalar sürerken köydeki camii megafonlarından ‘Evinde çatlak veya ağır hasarı olanların köy muhtarına haber vermesini önemle rica ederiz’ anonsu yapıldı.

Yapılan ölçümlerde yaşanan artçıların binayı ne kadar etkilediği dikkate alınıyor. Karot sonuçları 24 saat içerisinde belli olacak. Sonuçlara göre yapının durumuna karar verilecek.

‘ÇOK SARSILDI, 3 KEZ YERE DÜŞTÜK’

Alt kattaki duvarı yıkılan binada 2 çocuğu ile yaşayan Sevinç Yüksel, “Çocuklarla birlikte içerideydik, uyuyorduk. Oğlum uyanıkmış, su içmeye kalkmış. Çok sarsıldı bina, 3 kere yere düştük sarsıntıdan. Kapıyı zorla açıp aşağı indik. Merdivenin oradaki duvar yıkılmıştı. Duvarlarda çatlaklar var. Çocukların odasındaki duvarlar yıkılmış, bütün duvarlar değil ama evin içinde hasar var” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceHasar TespitiDeprem
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