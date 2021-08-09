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Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi 14:16
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Köyceğiz yangınında 12'nci gün; havadan müdahale sürüyor

MUĞLA - MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, 12'nci gününde Çövenli Yaylası'nda devam ediyor. Yangınının sarp arazilerde ve kanyonda sürmesi nedeniyle alevlere sadece havadan müdahale edilebiliyor.

Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 29 Temmuz'da saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile orman işçileri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarında, tedbir amacıyla dün Çövenli Yaylası'ndaki evler boşaltıldı. Yangının 12'nci gününde, söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla devam edildi. Alevler, Sandıraz Dağı etekleri ve Şeytan Deresi Kanyonu'nda ilerledi. Kara yoluyla ulaşımın mümkün olmadığı bölgedeki çalışmalar, havadan 2 uçak ve 3 helikopterle sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KöyceğizYangınMüdahale
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