Koruyucu tarama ve tedaviler hayat kurtarır

Koruyucu tarama ve tedaviler ile hastalıkların henüz oluşmadan önlenmesi veya erken dönemde teşhis edilmesi, yaşam kalitesinin ve süresinin artırılması açısından oldukça önemlidir. Birçok hastalık, rutin sağlık kontrolleri esnasında yapılan kan testleri, görüntüleme teknikleri ve diğer tıbbi analiz yöntemleri sonucunda kendini belli eder. Bu nedenle herhangi bir hastalığın varlığını veya başlangıcını erken evrede tespit edebilmek üzere sağlık kuruluşları tarafından check-up adı verilen sağlık taraması uygulanır. Düzenli olarak check-up yaptırmak, yetişkinlerin yanı sıra çocuk sağlığı açısından da büyük önem taşır. Erken yaşta yapılacak olan sağlık taramaları sayesinde çocukların büyüme ve gelişmesini olumsuz etkileyecek herhangi bir hastalığının olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebilir.

Check Up Nedir?

Sağlıklı bireylerde güncel sağlık durumunun değerlendirilmesi ve olası hastalık risklerinin araştırılması, hasta bireylerde hastalığın durumunun ve seyrinin belirlenmesi için yapılabilen ve vücudu genel anlamda kontrolden geçirmek amacıyla uygulanan check-up, dönemsel bir sağlık taramasıdır. Check up uygulamalarında vücut genel anlamda tümüyle kontrolden geçirilerek henüz gözle görülür veya hissedilir belirti vermemiş gizli hastalıkların tespit edilmesi amaçlanır. Bu nedenle kendine ve sağlığına gereken özeni gösteren her birey, düzenli olarak check-up yaptırmalıdır. Özellikle şeker hastalığı belirtileri ve kanser gibi sinsi ilerleyen son evrelerine kadar belirti vermeyen hastalıkların erken dönemde tespit edilebilmesi için bu uygulama çok önemlidir.

Check Up Neleri Kapsar?

Check-up uygulamalarında yapılan tarama ve testler, uygulamanın yaptırıldığı sağlık kuruluşuna göre farklılık gösterse de birbirine yakındır. Bu testler genel olarak kan, idrar ve dışkı testleri ile birtakım görüntüleme yöntemlerinden oluşur. Check-up uygulamalarında yaygın olarak uygulanan testler şunlardır:

Doktor muayenesi

Tam kan sayımı

Kan şekeri testi

Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri

Kan lipid ve kolesterol testleri

Hormon testleri

Vitamin ve mineral testleri

İdrar tahlili

Efor testi

EKG (Elektrokardiyogram)

Ultrasonografi

Röntgen

Temel check up testlerine ek olarak tercihinize göre daha detaylı kanser taraması, endoskopi, alerji testi gibi uygulamalar ve ailesinde kronik bir hastalık öyküsü bulunan kişilerde bu hastalığa yönelik daha detaylı tetkikler de yaptırmak mümkündür.

Kimler Hangi Sıklıkta Check Up Yaptırmalıdır?

Check-up çocukluk döneminden yaşlılığa kadar her yaşta uygulanabilen bir sağlık taramasıdır. Check up uygulamasının ne sıklıkta yapılması gerektiği yaşa ve sağlık durumuna göre değişkenlik gösterir. Sağlık durumunun kontrol altında tutulması, olası hastalık risklerinin ve mevcut hastalıkların tespit edilmesi amacıyla tüm sağlıklı bireylerin yılda bir kez check-up yaptırması önerilir. 40 yaş üzerindeki bireylerde ise hastalık riski arttığından check-up uygulaması en az 6 ayda bir yapılmalıdır. 40 yaşını geçkin bireylerde rutinde yapılan testlere ek olarak göz muayenesi, kalp ve damar sağlığına ilişkin tetkikler ve daha ileri düzeyde kanser taramalarının da uygulanması önerilir. Ailesinde kanser vakası bulunan kişiler için solunum fonksiyon testleri ve akciğer görüntülemesi, kadınlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri testleri; erkeklerde ise prostat kanseri testleri yapılmalıdır.

Check Up Yaptırmadan Önce Nelere Dikkat Edilmelidir?

Check up uygulaması yaptıracak bireyler doktor tarafından aksi önerilmediği müddetçe sabah aç karnına sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar işlemlerin öncesinde doktorlarına mutlaka durumlarını bildirmelidir. Yapılan tetkiklerden doğru sonuçların elde edilebilmesi adına geçmiş 24 saat içerisinde alkol tüketiminin olmaması gerekir. Check-up programınızın içeriğinde efor testi olması durumunda yanınızda spor ayakkabı ve spor kıyafet bulundurmalısınız. Uygulamaya gelirken daha önceden yaptırmış olduğunuz kan testleri, varsa ameliyat raporları ve tüm sağlık bilgilerinizi içeren bir dosyayı beraberinizde getirmeniz önerilir.

Eğer siz de sağlığınıza önem veriyor ve düzenli olarak kontrollerinizi yaptırmak istiyorsanız bir sağlık kuruluşuna başvurarak check up yaptırabilirsiniz. Sağlık taraması sonrasında doktorunuzun önerdiği sıklıkta check up uygulamasını tekrarlayarak olası bir hastalık durumunun erken teşhis edilmesini sağlayarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.