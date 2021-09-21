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Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla veda

21 Eylül 2021 Salı 14:08
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Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla veda

ADANA - Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65) için hastane önünde tören düzenlendi. Varan'ın cenaze aracına sarılan eşi ve çocukları, ayakta durmakta güçlük çekerken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü. 



Adana'da yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan ve dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan için bugün görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Varan'ın ailesi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Halil Nacar, Dr. Varan'ı 35 yıldır tanıdığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinünkar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

EŞİ, CENAZE ARACINA SARILARAK AĞLADI

Halil İbrahim Varan'ın eşi Rukiye Varan, oğlu Efe ve kızı Zeynep Varan ise törende ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Kur'an okunması ve helallik istenmesinin ardından Rukiye Varan, eşinin tabutunun bulunduğu cenaze aracına sarılarak ağladı.

'BÖYLE BİR DOKTOR DÜNYAYA GELMEZ'

Halil İbrahim Varan'ın mesai arkadaşı olan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracına sarılarak, "Böyle bir doktor dünyaya gelemez. Kendisine 'Dinlen' derdim, dinlemezdi. Hastaları için kendini feda etti" dedi.

Halil İbrahim Varan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsten ölen Doktor
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