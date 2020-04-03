Koronavirüs'ü El Birliğiyle Minimum Hasarla Atlatacağız / Evde Yapacak Çok Şey Var

HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Sağlık Bakanlığı'nın tüm önlemlerine rağmen ülkemizi de etkisi altına aldı. Buna karşın ülkemiz, hızlı bir şekilde önlemlerini arttırarak, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs salgınına karşı attığı dev adımlar sayesinde bizleri en gelişmiş ülkelerin önüne geçirdi. Gerek koronavirüs'ün ülkeye gelmeden tedbirleri almaya başlaması olsun, gerekse 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başlamasıyla her türlü övgüye layık bir performans sergileyen ve bu süreci çok iyi yöneten Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık Bakanlığı’nın bu etkili adımları, toplumun fertleri olarak bizlere bir kez daha “iyi ki Türk vatandaşıyız” sözünü dedirtti.

Duyarlı Bir Milletiz:

Biz millet olarak da birlik ve beraberliği, zor durumda olan kardeşlerimize yardımcı olmayı ve el birliğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi severiz. Bugün maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız, ekmek parası için canlarını ortaya koyarak, sokakta ya da fabrikalarda çalışan yardıma muhtaç vatandaşlarımızı evlerine döndürecek, devletimizin desteğiyle beraber yardımda bulunacaklarından hiçbir şüphem yoktur. Bundan dolayı bu koronavirüs salgınını da el birliğiyle minimum hasarla atlatacağımıza inanıyorum.

Sağlık çalışanlarımıza ve maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımıza güç ve sabır diliyorum.

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Bu zor süreçte sadece kendimizi değil, sokaklarda aç ve susuz kalan hayvan dostlarımızı da unutmayalım.

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Evde Yapacak Çok Şey Var:

Evi spor salonuna, eğlence merkezine ve kütüphaneye dönüştürmek bizim elimizde.

Evde spor aletleri olmaması spor yapmanıza engel değildir.

Kendinize pek çok eğlence aktivitelerini yaratıp, baha biçilmez zamanınızı doğru bir şekilde değerlendirebiliriz.

Boş vaktimiz varken, diğer ülkelere oranla geride kalan kitap okuma alışkanlığımızı kendimize ve hatta aile fertlerimize kazandırabiliriz.

Bir Günde Evde Yapılabilecekler Listesi

Bir günde evde yapılabilecekler listesinin bir örneğini verecek olursam; sabah erken saatlerinde kalkıp pilates, yoga, aerobik, fitness vb. vücudunuzun hareket ihtiyacını giderecek, hem ruhsal hem de fiziksel olarak sizleri gün boyu zinde tutacak egzersizleri yaptıktan sonra bir duş ile güne başlayabilirsiniz. Akabinde bir kahve ya da aileniz ile birlikte güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Maddi Sıkıntı Çeken Vatandaşlarımıza Yadımda Bulanalım

Kendinize seçtiğiniz dizi, film veya zaman geçirebileceğiniz herhangi bir uğraş bulabilirsiniz. Motivasyonunuzu daha da yükseltmek adına internet üzerinden para kazanma yollarını araştırıp, mesleğinize yakın ya da kendinizi yetenekli bulduğunuz bir alanda çalışabilirsiniz. Ek gelire ihtiyacınız yoksa da kazandığınız parayı, şuan nakit sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza yardımda bulunursanız vicdanınızın rahatlığıyla bu ufak yardım sizlere bir psikoterapi gibi iyi gelecektir.Misal ben, boş vakitlerimde bazı internet sitelerine makale hazırlayarak para kazanıyorum.

Çocuklarınızı Bilinçli Bireyler Olarak Yarına Hazırlayın

Çocuklarınız var ise, çocuklarınızın derslerine yardımcı olabilirsiniz. Sabah saatlerinde çocuklar sizler ile aktivite yapmaktan kaçınabilirler. Onlarında harekete ve eğlenceye ihtiyacı olduğundan mütevellit, günün herhangi bir saatinde onlarla bazı oyunlar oynayarak, çocuklarınızı mutlu etmekle birlikte onların hareket ihtiyaçlarını da giderebilirsiniz. Çocuklarınıza iyi gelecek bir diğer unsur da kitap okumaktır. Çocukları zorlamadan daha bilinçli ve öz güvenli bireyler olarak onları yarına hazırlayacak kitaplar okumaya teşvik edebilirsiniz.

Aile İçi Anlaşmazlıklara Mahal Vermeyin

Bu günlerde aileniz ile daha çok vakit geçireceğiniz için aile içi anlaşmazlıklar ortaya çıkması muhtemeldir. Boş tartışmalara mahal vermemenin tek yolu kendinizin, ailenizin ve çevrenizin faydasına olacak uğraşlar yaratmak, zamanınızı bir düzen çerçevesinde doğru ve verimli bir şekilde kullanmaktır.

Bir Sonraki Güne İyi Hazırlanın

“Nede olsa yarın iş yok” deyip, geceyi güne katmak ve uykusuz kalıp bağışıklık sisteminizi zayıflatmak yerine, akşam saatlerinde okuyacağınız bir kitap sonrasında gece yarısından önce yatıp, bir sonraki güne tekrardan zinde başlayabilirsiniz. Nihayetinde bugün can sağlığımızın en güvenilir yeri olan evde yapılacak çok şey var.

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Not; koronavirüs salgınından dolayı illerimizin röportajlarına ara veriyoruz. Daha sağlıklı ve mutlu günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.