Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla kullananlar hastanelere koşuyor
Kolonya ve çamaşır suyunu fazla...
Koronavirüs aşısı en erken yıl sonunda hazır olur
Koronavirüs aşısı en erken yıl...
Milli eğitim müdürü, çocuklar için masal anlatmaya başladı
Milli eğitim müdürü, çocuklar için...
TFF, liglerin ne zaman başlayacağını açıkladı
TFF, liglerin ne zaman başlayacağını...
40 bin çay işçisi gelemiyor
40 bin çay işçisi gelemiyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Koronavirüs'ü El Birliğiyle Minimum Hasarla Atlatacağız / Evde Yapacak Çok Şey Var

03 Nisan 2020 Cuma 13:52
79 Okunma
Koronavirüs'ü El Birliğiyle Minimum Hasarla Atlatacağız / Evde Yapacak Çok Şey Var

HANDE HAMDİYE AĞIRMAN

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Sağlık Bakanlığı'nın tüm önlemlerine rağmen ülkemizi de etkisi altına aldı. Buna karşın ülkemiz, hızlı bir şekilde önlemlerini arttırarak, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs salgınına karşı attığı dev adımlar sayesinde bizleri en gelişmiş ülkelerin önüne geçirdi. Gerek koronavirüs'ün ülkeye gelmeden tedbirleri almaya başlaması olsun, gerekse 15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başlamasıyla her türlü övgüye layık bir performans sergileyen ve bu süreci çok iyi yöneten Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık Bakanlığı’nın bu etkili adımları, toplumun fertleri olarak bizlere bir kez daha “iyi ki Türk vatandaşıyız” sözünü dedirtti.

Duyarlı Bir Milletiz:

Biz millet olarak da birlik ve beraberliği, zor durumda olan kardeşlerimize yardımcı olmayı ve el birliğiyle zorlukların üstesinden gelmeyi severiz. Bugün maddi durumu iyi olan vatandaşlarımız, ekmek parası için canlarını ortaya koyarak, sokakta ya da fabrikalarda çalışan yardıma muhtaç vatandaşlarımızı evlerine döndürecek, devletimizin desteğiyle beraber yardımda bulunacaklarından hiçbir şüphem yoktur. Bundan dolayı bu koronavirüs salgınını da el birliğiyle minimum hasarla atlatacağımıza inanıyorum.

Sağlık çalışanlarımıza ve maddi sıkıntı çeken vatandaşlarımıza güç ve sabır diliyorum.

***

Bu zor süreçte sadece kendimizi değil, sokaklarda aç ve susuz kalan hayvan dostlarımızı da unutmayalım.

***

Evde Yapacak Çok Şey Var:

Evi spor salonuna, eğlence merkezine ve kütüphaneye dönüştürmek bizim elimizde.

Evde spor aletleri olmaması spor yapmanıza engel değildir.

Kendinize pek çok eğlence aktivitelerini yaratıp, baha biçilmez zamanınızı doğru bir şekilde değerlendirebiliriz.

Boş vaktimiz varken, diğer ülkelere oranla geride kalan kitap okuma alışkanlığımızı kendimize ve hatta aile fertlerimize kazandırabiliriz.

Bir Günde Evde Yapılabilecekler Listesi

Bir günde evde yapılabilecekler listesinin bir örneğini verecek olursam; sabah erken saatlerinde kalkıp pilates, yoga, aerobik, fitness vb. vücudunuzun hareket ihtiyacını giderecek, hem ruhsal hem de fiziksel olarak sizleri gün boyu zinde tutacak egzersizleri yaptıktan sonra bir duş ile güne başlayabilirsiniz. Akabinde bir kahve ya da aileniz ile birlikte güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Maddi Sıkıntı Çeken Vatandaşlarımıza Yadımda Bulanalım

Kendinize seçtiğiniz dizi, film veya zaman geçirebileceğiniz herhangi bir uğraş bulabilirsiniz. Motivasyonunuzu daha da yükseltmek adına internet üzerinden para kazanma yollarını araştırıp, mesleğinize yakın ya da kendinizi yetenekli bulduğunuz bir alanda çalışabilirsiniz. Ek gelire ihtiyacınız yoksa da kazandığınız parayı, şuan nakit sıkıntısı çeken vatandaşlarımıza yardımda bulunursanız vicdanınızın rahatlığıyla bu ufak yardım sizlere bir psikoterapi gibi iyi gelecektir.Misal ben, boş vakitlerimde bazı internet sitelerine makale hazırlayarak para kazanıyorum.

Çocuklarınızı Bilinçli Bireyler Olarak Yarına Hazırlayın

Çocuklarınız var ise, çocuklarınızın derslerine yardımcı olabilirsiniz. Sabah saatlerinde çocuklar sizler ile aktivite yapmaktan kaçınabilirler. Onlarında harekete ve eğlenceye ihtiyacı olduğundan mütevellit, günün herhangi bir saatinde onlarla bazı oyunlar oynayarak, çocuklarınızı mutlu etmekle birlikte onların hareket ihtiyaçlarını da giderebilirsiniz. Çocuklarınıza iyi gelecek bir diğer unsur da kitap okumaktır. Çocukları zorlamadan daha bilinçli ve öz güvenli bireyler olarak onları yarına hazırlayacak kitaplar okumaya teşvik edebilirsiniz.

Aile İçi Anlaşmazlıklara Mahal Vermeyin

Bu günlerde aileniz ile daha çok vakit geçireceğiniz için aile içi anlaşmazlıklar ortaya çıkması muhtemeldir. Boş tartışmalara mahal vermemenin tek yolu kendinizin, ailenizin ve çevrenizin faydasına olacak uğraşlar yaratmak, zamanınızı bir düzen çerçevesinde doğru ve verimli bir şekilde kullanmaktır.

Bir Sonraki Güne İyi Hazırlanın

“Nede olsa yarın iş yok” deyip, geceyi güne katmak ve uykusuz kalıp bağışıklık sisteminizi zayıflatmak yerine, akşam saatlerinde okuyacağınız bir kitap sonrasında gece yarısından önce yatıp, bir sonraki güne tekrardan zinde başlayabilirsiniz. Nihayetinde bugün can sağlığımızın en güvenilir yeri olan evde yapılacak çok şey var.

***

Not; koronavirüs salgınından dolayı illerimizin röportajlarına ara veriyoruz. Daha sağlıklı ve mutlu günlerde tekrar buluşmak dileğiyle.

Önce Vatan Gazetesi

Koronavirüs'ü El Birliğiyle Minimum Hasarla Atlatacağız / Evde Yapacak Çok Şey Var
Koronavirüs'ü El Birliğiyle Minimum Hasarla Atlatacağız / Evde Yapacak Çok Şey Var
Son Güncelleme: 03.04.2020 13:59
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüsü El Birliğiyle Minimum Hasarla AtlatacağızEvde Yapacak Çok Şey VarHande Hamdiye AğırmanÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Araç muayenelerine erteleme
Araç muayenelerine erteleme
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Cilt dostu borlu el dezenfektanında geri sayım başladı
Cilt dostu borlu el dezenfektanında geri sayım başladı
Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, Günde 1000 adet Maske Üretiyoruz
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin, Günde 1000 adet Maske Üretiyoruz
CEYLANPINAR ABDULLAH AKSAK`I ARIYOR
CEYLANPINAR ABDULLAH AKSAK`I ARIYOR
Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü koronavirüs aşısı çalışmalarına başlıyor
Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü koronavirüs aşısı çalışmalarına başlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı