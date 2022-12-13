Koray Kamacı, TÜYAP Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, pandemi nedeniyle verilen 2 senelik aranın ardından 3 Aralık'ta kapılarını açtı. İmza günlerinin de yapıldığı fuarın son gününde Koray Kamacı da okurlarıyla buluştu. Eftalya Yayınları standında Tapınakçıların Mirası; Haçlıların Gizli Tarihi, Teşkilat ve Kadim Sırların Güç Merkezi: Vatikan adlı kitaplarını okurları için imzalayan Koray Kamacı’yı görmek ve kitaplarını imzalatmak için gelenlerin ilgisi yoğundu. Okurlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Koray Kamacı, sevenleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yakında 6. kitabının raflarda yerini alacağını söyleyen Kamacı, “Özellikle derin devlet ve Türkiye jeopolitiğine ışık tutacak bir kitap geliyor” dedi.



