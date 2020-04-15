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Konya `da "Gelecek Bizim Çocuklar" Kitap Projesi Hayata Geçti

Söylemez,  "Gelecek Bizim Çocuklar" Kitap Projesini Hayata Geçirdik

15 Nisan 2020 Çarşamba 16:47
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Konya `da "Gelecek Bizim Çocuklar" Kitap Projesi Hayata Geçti

HABER: DİNÇER KARACALAR

 


Gelecek Partisi Konya İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Söylemez ve yönetim kurulu üyelerinin ilk defa başlatmış olduğu "Gelecek bizim çocuklar" kitap projesi hayata geçti.


Başkan Söylemez,  Muhabirimiz Abdullah Yiğit `e açıklamalarda bulundu. İl kadın kolları yönetim kurulu üyelerimiz ile başlatmış olduğumuz "Gelecek bizim çocuklar" kitap projesi hayata geçirdik.

Başkan Söylemez, İlk olarak Karapınar ilçemizin Kepez, Kayalı ve Kamal Cantürk [köyü ]  Mahallelerimize kitap kırtasiye malzemeleri gönderdik.  Biz Gelecek Partisi olarak her zaman Gençlerimizin yanında yer alacağız ve onları desteklemeye devam edeceğiz son olarak 81 ilimizde ihtiyaç duyulan okullarımıza sırası ile kitap ve kırtasiye yardımında bulunacağız dedi.

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