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KONGO CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKAN TÜRKİYE’DE TATİLDE…

Muğla’ya tatile gelen Kongo Cumhuriyeti devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso Ege sahillerinin tadını çıkarıyor..

30 Ağustos 2022 Salı 11:25
KONGO CUMHURİYETİ DEVLET BAŞKAN TÜRKİYE’DE TATİLDE…

HABER: BURHAN AKDAĞ

Eşi, çocukları ve beraberinde 50 kişilik bir misafir gurubu ile Kaplankaya bölgesinde Six Senses otelinde konaklayanKongo’lular nedeni ile güvenlik üst seviyede tutuluyor..

Üç hafta Türkiye’de kalacağını söylenen Devlet Başkanı genelde kendisine tahsis edilen villada dinlenerek zaman geçirirken beraberindekiler ise Bodrum ve Milas çevresini gezerek bol bol alış veriş yapıyorlar..

Özel bir uçak ile Bodrum Milas hava limanına inen, Kongo Cumhuriyeti devlet Başkanı Denis Sassou Nguesso tatilinin son günlerinde İstanbul’a geçerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Denis Sassou Nguesso
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