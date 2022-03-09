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Koçarlı Belediyesi Memur alacak

09 Mart 2022 Çarşamba 13:26
Koçarlı Belediyesi Memur alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğinin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için; ilanda sayılan başvuru belgelerini, 13.04.2022 ile 15.04.2022 tarihleri (mesai günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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