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Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor

01 Haziran 2022 Çarşamba 13:04
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Biolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır.

Adayların, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde https://basvuru4b.kocaeli.edu.tr internet adresinden online olarak başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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